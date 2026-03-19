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quinta-feira, 19 de março de 2026

Criminosos armados roubam motocicleta no início da tarde em Sobral

quinta-feira, março 19, 2026  Nenhum comentário

Uma motocicleta foi tomada de assalto no início da tarde desta quinta-feira, dia 19, em Sobral. A ação criminosa foi praticada por indivíduos armados com armas de fogo, que abordaram a vítima e subtraíram o veículo.

De acordo com as informações apuradas, trata-se de uma motocicleta Yamaha Crypton, de cor prata, placa NVB-8509. Após o roubo, os suspeitos fugiram tomando rumo ignorado.

As forças de segurança foram acionadas e equipes policiais realizam diligências na região com o objetivo de localizar o veículo e identificar os autores do crime.

Até o momento, não há informações sobre a recuperação da motocicleta ou a prisão dos envolvidos.

A matéria segue em atualização e novas informações poderão ser divulgadas a qualquer momento.

foto ilustrativa

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