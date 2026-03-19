EM SOBRAL: vítimas de ataque a tiros na Jaburuna são identificadas

Duas pessoas baleadas no início da tarde desta quinta-feira, na localidade de Jaburuna, às margens da BR-222, na região de São Miguel, em Sobral, foram identificadas.





Uma das vítimas trata-se de Kelvillony Duarte Souza, de 28 anos, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Segundo informações, ele possuía antecedentes por tentativa de homicídio, receptação e tráfico ilícito de drogas. A segunda vítima, Francisco Eduardo da Costa, conhecido como “Farrapo”, de 20 anos, foi socorrida em estado grave.





Segundo informações, as vítimas estavam em um restaurante quando foram chamadas por indivíduos para fora do estabelecimento. Ao saírem, foram surpreendidas por disparos de arma de fogo.





Kelvillony ainda tentou correr, mas foi atingido no rosto e caiu sem vida no local. Já Eduardo conseguiu correr para dentro de uma borracharia próxima, na tentativa de escapar dos tiros.





A Polícia Militar do Ceará realizou o isolamento da área, e o caso será investigado para identificar os autores e a motivação do crime. Com informações de Fnews