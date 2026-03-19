Violência em alta: empresário sofre tentativa de assalto em Tianguá/CE

A crescente onda de violência no município de Tianguá tem preocupado moradores e comerciantes. Na madrugada desta quinta-feira, 19, o empresário e ex-vereador Juliano, conhecido como “Juliano Importados”, foi vítima de uma tentativa de assalto à mão armada.





Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o empresário chegava em sua residência. Ao descer do veículo, ele foi surpreendido por indivíduos armados que se aproximaram apontando armas em sua direção. Ao perceber a ação criminosa, Juliano correu e conseguiu escapar sem ferimentos.





A caminhonete da vítima não foi levada pelos suspeitos. No entanto, pelas imagens, os criminosos teriam subtraído alguns pertences do interior do veículo. Segundo informações preliminares, uma quantia em dinheiro, cujo valor não foi divulgado, foi levada pelos assaltantes.





Até o momento, nenhum suspeito do roubo foi preso. O ex-vereador também não se pronunciou publicamente sobre o ocorrido. O caso reforça a preocupação com o aumento da criminalidade na cidade.