Execução a tiros assusta moradores no bairro Terrenos Novos, em Sobral

Um homem foi executado a tiros na Rua Bela Vista 2, no bairro Terrenos Novos, em Sobral. O crime ocorreu por volta das 13h30, na divisa com o bairro Nova Caiçara.





De acordo com informações preliminares, a vítima seria moradora do Residencial Nova Caiçara, porém sua identidade ainda não foi oficialmente confirmada pelas autoridades. Testemunhas relataram ter ouvido diversos disparos, mas não conseguiram repassar detalhes sobre os suspeitos.





Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil estiveram no local poucos minutos após o ocorrido e iniciaram diligências na tentativa de identificar os autores do crime. A Perícia Forense também foi acionada, realizando os primeiros levantamentos e a coleta de evidências que devem auxiliar nas investigações.





O corpo da vítima será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Sobral.





Sobral registra o 15º homicídio no corrente ano!





A Polícia Civil segue investigando o caso. Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime. Com informações Fnews