SINE/IDT divulga 81 vagas de emprego em Sobral nesta semana

O SINE/IDT está ofertando 81 vagas de emprego em Sobral, contemplando diversas áreas profissionais. As oportunidades incluem vagas para o público em geral e também exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD).

📌 Vagas para o público em geral ( 47 vagas)

Entre as principais oportunidades disponíveis estão:

Agente de vendas de serviços – 06 vagas

Ajudante de açougueiro (comércio) – 01 vaga

Almoxarife – 01 vaga

Assessor de microcrédito – 01 vaga

Assistente administrativo – 01 vaga

Atendente de farmácia (balconista) – 01 vaga

Atendente de lojas – 01 vaga

Auxiliar administrativo – 03 vagas

Auxiliar de limpeza – 02 vagas

Auxiliar de pessoal – 01 vaga

Auxiliar em saúde bucal – 01 vaga

Camareira de hotel – 01 vaga

Consultor de vendas – 03 vagas

Costureira em geral – 02 vagas

Cozinheiro de restaurante – 02 vagas

Empregado doméstico (serviços gerais) – 02 vagas

Estoquista – 01 vaga

Garçom – 01 vaga

Impressor serigráfico – 02 vagas

Marceneiro – 01 vaga

Motorista de caminhão – 01 vaga

Operador de caixa – 02 vagas

Psicopedagogo – 01 vaga

Representante comercial autônomo – 03 vagas

Técnico de manutenção elétrica – 01 vaga

Técnico em manutenção de máquinas – 01 vaga

Vendedor de comércio varejista – 01 vaga

Vendedor interno – 03 vagas

♿ Vagas exclusivas para PCD ( 34 vagas)

Auxiliar de linha de produção – 30 vagas

Empacotador (à mão) – 01 vaga

Operador de caixa – 01 vaga

Repositor em supermercados – 01 vaga

Repositor de mercadorias – 01 vaga