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terça-feira, 17 de março de 2026

SINE/IDT divulga 81 vagas de emprego em Sobral nesta semana

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O SINE/IDT está ofertando 81 vagas de emprego em Sobral, contemplando diversas áreas profissionais. As oportunidades incluem vagas para o público em geral e também exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD).

📌 Vagas para o público em geral (47 vagas)

Entre as principais oportunidades disponíveis estão:

  • Agente de vendas de serviços – 06 vagas

  • Ajudante de açougueiro (comércio) – 01 vaga

  • Almoxarife – 01 vaga

  • Assessor de microcrédito – 01 vaga

  • Assistente administrativo – 01 vaga

  • Atendente de farmácia (balconista) – 01 vaga

  • Atendente de lojas – 01 vaga

  • Auxiliar administrativo – 03 vagas

  • Auxiliar de limpeza – 02 vagas

  • Auxiliar de pessoal – 01 vaga

  • Auxiliar em saúde bucal – 01 vaga

  • Camareira de hotel – 01 vaga

  • Consultor de vendas – 03 vagas

  • Costureira em geral – 02 vagas

  • Cozinheiro de restaurante – 02 vagas

  • Empregado doméstico (serviços gerais) – 02 vagas

  • Estoquista – 01 vaga

  • Garçom – 01 vaga

  • Impressor serigráfico – 02 vagas

  • Marceneiro – 01 vaga

  • Motorista de caminhão – 01 vaga

  • Operador de caixa – 02 vagas

  • Psicopedagogo – 01 vaga

  • Representante comercial autônomo – 03 vagas

  • Técnico de manutenção elétrica – 01 vaga

  • Técnico em manutenção de máquinas – 01 vaga

  • Vendedor de comércio varejista – 01 vaga

  • Vendedor interno – 03 vagas

Vagas exclusivas para PCD (34 vagas)

  • Auxiliar de linha de produção – 30 vagas

  • Empacotador (à mão) – 01 vaga

  • Operador de caixa – 01 vaga

  • Repositor em supermercados – 01 vaga

  • Repositor de mercadorias – 01 vaga

📊 Total de vagas: 81

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