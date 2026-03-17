SINE/IDT divulga 81 vagas de emprego em Sobral nesta semana

O SINE/IDT está ofertando 81 vagas de emprego em Sobral, contemplando diversas áreas profissionais. As oportunidades incluem vagas para o público em geral e também exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD).
📌 Vagas para o público em geral (47 vagas)
Entre as principais oportunidades disponíveis estão:
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Agente de vendas de serviços – 06 vagas
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Ajudante de açougueiro (comércio) – 01 vaga
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Almoxarife – 01 vaga
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Assessor de microcrédito – 01 vaga
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Assistente administrativo – 01 vaga
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Atendente de farmácia (balconista) – 01 vaga
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Atendente de lojas – 01 vaga
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Auxiliar administrativo – 03 vagas
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Auxiliar de limpeza – 02 vagas
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Auxiliar de pessoal – 01 vaga
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Auxiliar em saúde bucal – 01 vaga
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Camareira de hotel – 01 vaga
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Consultor de vendas – 03 vagas
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Costureira em geral – 02 vagas
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Cozinheiro de restaurante – 02 vagas
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Empregado doméstico (serviços gerais) – 02 vagas
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Estoquista – 01 vaga
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Garçom – 01 vaga
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Impressor serigráfico – 02 vagas
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Marceneiro – 01 vaga
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Motorista de caminhão – 01 vaga
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Operador de caixa – 02 vagas
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Psicopedagogo – 01 vaga
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Representante comercial autônomo – 03 vagas
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Técnico de manutenção elétrica – 01 vaga
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Técnico em manutenção de máquinas – 01 vaga
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Vendedor de comércio varejista – 01 vaga
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Vendedor interno – 03 vagas
♿ Vagas exclusivas para PCD (34 vagas)
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Auxiliar de linha de produção – 30 vagas
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Empacotador (à mão) – 01 vaga
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Operador de caixa – 01 vaga
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Repositor em supermercados – 01 vaga
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Repositor de mercadorias – 01 vaga
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