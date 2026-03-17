Casal em motocicleta Honda Pop preta realiza série de assaltos e assusta moradores em Sobral; VEJA VÍDEO DOS CRIMINOSOS

Um casal utilizando uma motocicleta Honda Pop de cor preta está sendo apontado como responsável por uma sequência de assaltos que vem causando medo entre moradores de Sobral.





De acordo com informações, os criminosos realizaram um arrastão contra estudantes da Universidade Federal do Ceará (UFC), no bairro Derby Clube, por volta das 18h desta segunda-feira (16). Durante a ação, o casal abordou os universitários e levou diversos pertences, fazendo um verdadeiro “limpa” nas vítimas.





Há também registro de um novo assalto com as mesmas características no bairro Domingos Olímpio, o que reforça a suspeita de que se trata dos mesmos criminosos. Moradores relatam que o casal está “pintando e bordando” na cidade, agindo com ousadia em diferentes regiões.





A Polícia Civil, por meio da 2ª Delegacia, já iniciou as investigações para identificar e prender os suspeitos. A expectativa é que, com o avanço das diligências, o casal seja localizado em breve.





As autoridades reforçam o pedido para que qualquer informação que possa ajudar na identificação dos assaltantes seja repassada aos órgãos de segurança. O sigilo e o anonimato dos denunciantes são garantidos.