Bolsonaro deixa UTI

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), de 70 anos, foi transferido nesta segunda-feira (16) para uma unidade dedicada a cuidados intermediários no Hospital DF Star, em Brasília. A mudança ocorreu após evolução no quadro de saúde do ex-chefe do Executivo, que permanece internado desde a última sexta-feira (13).





De acordo com o boletim médico mais recente, divulgado nesta segunda-feira, Bolsonaro “apresentou melhora clínica e laboratorial nas últimas 24 horas, com recuperação da função renal e melhora parcial dos marcadores inflamatórios”.





O documento também afirma que a evolução positiva decorre da “resposta favorável à antibioticoterapia instituída”.





Mesmo com os avanços no tratamento, a equipe médica informou que o ex-presidente “segue com suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora” e ressaltou que “não há previsão de alta da UTI neste momento”.





A transferência para um setor de menor complexidade foi confirmada pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Em publicação nas redes sociais, ela afirmou que o marido “foi transferido para a unidade semi-intensiva” após apresentar “melhora dos marcadores da infecção”.





Bolsonaro foi hospitalizado no DF Star depois de deixar a unidade prisional conhecida como Papudinha, onde estava detido. O diagnóstico apontou broncopneumonia bacteriana bilateral.





Segundo informações médicas, o ex-presidente passou mal por volta das 2h da madrugada de sexta-feira (13), no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, local onde estava custodiado.





Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que mantém plantão permanente na unidade, foi acionada para prestar o primeiro atendimento.





Após a avaliação inicial, o médico Brasil Caiado suspeitou de pneumonia e recomendou a transferência imediata para o hospital. Bolsonaro chegou ao DF Star por volta das 8h50.





No momento da remoção da ambulância para o interior da unidade de saúde, policiais da escolta utilizaram um pano para bloquear a visão do procedimento.





Exames de tomografia confirmaram o quadro de broncopneumonia bilateral, com maior comprometimento do pulmão esquerdo. O tratamento começou imediatamente com antibióticos administrados por via intravenosa, incluindo dois medicamentos utilizados tanto de forma preventiva quanto terapêutica.





O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL) visitou o pai no domingo (15) e comentou o estado de saúde do ex-presidente em publicação nas redes sociais. Segundo ele, Bolsonaro apresenta inchaço corporal devido ao uso de medicamentos e também enfrenta desgaste emocional.





“Tive a oportunidade de ajudá-lo em alguns assuntos específicos que me foram solicitados. Desta vez conversamos menos. Seu corpo está visivelmente muito inchado, em razão dos antibióticos, e seu estado psicológico segue naturalmente irritado diante de tudo o que está acontecendo”, afirmou.





Carlos também relatou que, segundo a equipe médica responsável pelo tratamento, o quadro poderia ter se agravado significativamente caso o atendimento hospitalar tivesse demorado mais tempo.





De acordo com ele, os profissionais teriam dito que, se o ex-presidente tivesse permanecido “uma ou duas horas” a mais sem ser encaminhado ao hospital, provavelmente “a morte teria ocorrido”. (Foto: EBC; Fonte: Poder360)