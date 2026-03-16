Prefeito Oscar Rodrigues agradece mensagens de apoio e informa que está bem

O prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues, divulgou uma nota de agradecimento nas redes sociais nesta segunda-feira após receber inúmeras mensagens de apoio e manifestações de solidariedade relacionadas ao seu estado de saúde.





Na mensagem, o prefeito agradeceu o carinho demonstrado por amigos, familiares e pela população sobralense, destacando que as orações e palavras de incentivo têm sido uma grande fonte de força neste momento.





Segundo Oscar Rodrigues, ele está bem e segue sendo acompanhado por uma equipe médica na cidade de Fortaleza, onde realiza alguns exames por precaução.





“Quero agradecer a todas as pessoas que enviaram mensagens, fizeram orações e demonstraram preocupação com minha saúde. Receber o carinho dos amigos, das famílias e de tantos sobralenses tem sido uma grande fonte de força neste momento”, afirmou.





O prefeito também tranquilizou a população ao informar que, em breve, deverá retornar normalmente às suas atividades administrativas.





“Estou bem, sendo acompanhado por equipe médica em Fortaleza, realizando exames por precaução. Em breve estarei de volta às atividades, com o mesmo compromisso de seguir trabalhando pelo povo de Sobral”, completou.





Ao final da nota, Oscar Rodrigues reiterou seu agradecimento a todos que demonstraram apoio e solidariedade durante esse período.