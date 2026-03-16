Sobralense Brayan Britto conquista título do Campeonato Goiano com o Goiás

O atleta sobralense Brayan Britto celebrou a conquista do Campeonato Goiano vestindo a camisa do Goiás Esporte Clube. O título foi confirmado neste domingo (15), no Estádio da Serrinha.





Na grande decisão, o Goiás empatou em 0 a 0 com o Atlético Goianiense, resultado suficiente para garantir o troféu, já que a equipe esmeraldina havia vencido o jogo de ida por 2 a 0.





A conquista teve um significado especial para o clube goiano, já que foi a primeira vez que o Goiás venceu uma final direta do campeonato estadual jogando em casa, diante de sua torcida na Serrinha.





Para Sobral, o título também é motivo de orgulho, ao ver um atleta da cidade participando de um momento histórico do futebol goiano.





(com informações do DJ DaChina)