Ligado ao PCC, traficante Sebastián Marset é preso em ação do “Escudo” de Trump

O narcotraficante uruguaio Sebastián Enrique Marset Cabrera, de 34 anos, considerado um dos criminosos mais procurados de toda a América do Sul e alvo prioritário da Agência Antidrogas dos Estados Unidos (DEA), foi finalmente capturado. Com laços estreitos com o Primeiro Comando da Capital (PCC), Marset foi detido na Bolívia após uma megaoperação conduzida pelas forças de segurança locais, marcando o fim de uma longa caçada internacional.









Cerco policial e transferência para os EUA





A captura do traficante ocorreu de forma limpa, sem o registro de mortes ou feridos durante a ação. A informação foi confirmada na última sexta-feira pelo ministro do Interior boliviano, Marco Antonio Oviedo. A megaoperação foi capitaneada pela Polícia Boliviana, integrando agentes da Força Especial de Combate ao Narcotráfico e da Força Especial de Combate ao Crime. Imediatamente após a prisão, Marset foi transferido de avião para os Estados Unidos. Embora a DEA não tenha participado diretamente da incursão na Bolívia, o governo americano colaborou ativamente na logística de transferência do criminoso. Em nota, o Escritório de Assuntos Internacionais de Narcóticos e Aplicação da Lei dos EUA declarou que o reinado de terror e caos do traficante chegou ao fim.









Logística de guerra e prejuízo milionário





A ofensiva policial impôs um duro golpe financeiro à organização de Marset, com um prejuízo estimado em 15 milhões de dólares, o equivalente a cerca de 80 milhões de reais. O inventário de apreensões impressiona e revela o poder bélico e financeiro do grupo. Foram confiscados dez veículos, destacando-se um carro blindado com nível sete de proteção, um dos mais altos do mercado, que seria de uso pessoal do uruguaio. As autoridades também apreenderam cinco imóveis mobiliados, duas motocicletas de luxo, 21 armas de fogo de diversos calibres, além de 54 quilos de maconha e porções de cocaína. A logística de transporte aéreo do cartel foi desmantelada com a localização de 16 aeronaves de pequeno porte, a maioria em totais condições de voo. Oito pessoas foram detidas no total, sendo quatro durante a operação principal e as demais em buscas posteriores.









Liderança no narcotráfico internacional





As investigações apontam Sebastián Marset como o líder incontestável do Primeiro Cartel Uruguaio. Sob o seu comando, a organização criminosa se especializou no transporte de grandes carregamentos de cocaína oriundos da América do Sul com destino à Europa, operando paralelamente um sofisticado e lucrativo esquema de lavagem de dinheiro. Foragido desde 2021, o uruguaio construiu um histórico de intimidação, chegando a ameaçar o início de uma guerra na tríplice fronteira entre Bolívia, Paraguai e o estado brasileiro de Mato Grosso do Sul. Nos Estados Unidos, ele já responde a um processo judicial que o indicia por lavagem de capitais e tráfico em escala global. O envolvimento da família no crime também é conhecido, já que seu irmão, Diego Nicolás Marset, foi capturado no Brasil em 2023.





O que diz a defesa Apesar do vasto material apreendido e das acusações internacionais, a defesa do traficante tenta desqualificar as investigações. O advogado brasileiro Eduardo Mauricio e o advogado uruguaio Santiago Moratório alegam que as provas digitais utilizadas contra Marset, especialmente aquelas geradas durante a Operação A Ultranza, teriam sofrido manipulação por parte da polícia francesa. Os defensores sustentam que o uruguaio não reconhece as mensagens interceptadas, nunca utilizou o telefone criptografado atribuído a ele e que seria, na verdade, um empresário internacional de conduta ilibada.





Fonte: CM7