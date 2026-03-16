Vorcaro relatou que ‘político’ queria “saber de tudo no detalhe”; Saiba quem

Mensagens obtidas pela Polícia Federal (PF) indicam que o banqueiro Daniel Vorcaro relatou ter se reunido com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), em um encontro que teria avançado pela madrugada em Brasília.





Nas conversas, o empresário afirmou que o parlamentar demonstrou interesse em discutir diversos assuntos de forma detalhada. A informação foi revelada pelo colunista Paulo Cappelli, do Metrópoles.





Em troca de mensagens enviada em 8 de maio de 2025 à então namorada, Martha Graeff, Vorcaro descreveu a duração do encontro. “Hugo saiu daqui quase 3h da manhã. Queria saber de tudo no detalhe”, escreveu às 8h54. Ela respondeu: “Wow, amor. Você nem dormiu então”.





Segundo o conteúdo das conversas, o encontro teria ocorrido na mansão do banqueiro localizada no Lago Sul, bairro nobre da capital federal.





Outras mensagens também mencionam contatos entre os dois. Em 8 de março do mesmo ano, Vorcaro informou que havia chegado a Brasília e que encontraria Motta mais tarde.





“Oi. Estou pousando em Brasília. Encontrei com Hugo no aero, será mais tarde um pouco o encontro. Vou esperar em casa”, escreveu. Graeff respondeu demonstrando preocupação com a reunião:





“Que horas, amor? Vou orar aqui”. Em seguida, acrescentou: “Fizemos uma oração para você agora. Eu e Chanda. Só falei que era uma reunião. Nada de detalhes”.





Cerca de um mês após essas conversas, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) abriu um inquérito civil para investigar a compra de parte do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB). O objetivo da apuração é esclarecer as circunstâncias da negociação e a venda de ações da instituição financeira.





Procurado, Hugo Motta preferiu não comentar o conteúdo das mensagens ou os encontros citados pelo banqueiro.





Em outra conversa, datada de 26 de fevereiro de 2025, Vorcaro afirmou ter participado de um jantar na residência oficial do presidente da Câmara ao lado de empresários. “Tô num jantar na residência oficial com Hugo e seis empresários”, escreveu à namorada.





As mensagens também sugerem encontros envolvendo outras autoridades. Em diálogo de 20 de março de 2025, Vorcaro afirmou que estavam presentes Hugo Motta, o senador Ciro Nogueira (PP) e o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.





“Você está com gente aí? Ou está me ignorando de propósito?”, perguntou Graeff. O banqueiro respondeu: “Estou sim. Acabou chegando Hugo e Ciro aqui para falarem com Alexandre. Não deve demorar. Mas, se você for dormir, eu saio e te chamo”.





O conteúdo dessas conversas integra a investigação conduzida pela Polícia Federal que embasou a terceira fase da Operação Compliance Zero.





Na decisão que autorizou a prisão de Vorcaro, o ministro André Mendonça apontou indícios da existência de um possível esquema criminoso que poderia envolver integrantes de alto escalão de órgãos governamentais. (Foto: reprodução; Fonte: Metrópoles)