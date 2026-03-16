SINE/IDT divulga 93 vagas de emprego para esta segunda-feira (16) em Sobral

O SINE/IDT está com 93 oportunidades de emprego abertas nesta segunda-feira (16) para trabalhadores do município de Sobral e região. As vagas contemplam diversas áreas de atuação e níveis de escolaridade, incluindo oportunidades destinadas a pessoas com deficiência (PCD).

📋 Vagas disponíveis (público geral)

Confira algumas das ocupações ofertadas:

Agente de vendas de serviços – 06 vagas

Ajudante de açougueiro (comércio) – 01

Ajudante de motorista – 01

Almoxarife – 01

Assistente administrativo – 01

Atendente de lojas – 01

Atendente de padaria – 01

Auxiliar administrativo – 04

Auxiliar de escrituração fiscal – 01

Auxiliar de limpeza – 01

Auxiliar de pessoal – 01

Auxiliar de topógrafo – 01

Auxiliar em saúde bucal – 01

Auxiliar nos serviços de alimentação – 01

Bobinador eletricista – 01

Camareira de hotel – 01

Conferente de logística – 01

Consultor de vendas – 03

Costureira em geral – 01

Cozinheiro de restaurante – 02

Eletricista de instalações de prédios – 01

Empregado doméstico nos serviços gerais – 02

Estoquista – 01

Garçom – 01

Marceneiro – 01

Motofretista – 01

Motorista de caminhão – 01

Motorista de caminhão guincho pesado com munk – 01

Operador de caixa – 01

Operador de empilhadeira – 01

Operador de equipamentos de entrada de dados – 01

Pizzaiolo – 01

Psicopedagogo – 01

Repositor de mercadorias – 03

Representante comercial autônomo – 03

Técnico de manutenção elétrica – 01

Técnico em manutenção de máquinas – 01

Vendedor de comércio varejista – 01

Vendedor interno – 03

Zelador – 01

Total: 58 vagas

♿ Vagas para Pessoas com Deficiência ( PCD)

Também há oportunidades exclusivas para candidatos PCD:

Auxiliar de linha de produção – 30 vagas

Empacotador (a mão) – 01

Operador de caixa – 01

Repositor em supermercados – 01

Repositor de mercadorias – 01

Vendedor interno – 01

Total: 35 vagas