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segunda-feira, 16 de março de 2026

SINE/IDT divulga 93 vagas de emprego para esta segunda-feira (16) em Sobral

segunda-feira, março 16, 2026  Nenhum comentário

O SINE/IDT está com 93 oportunidades de emprego abertas nesta segunda-feira (16) para trabalhadores do município de Sobral e região. As vagas contemplam diversas áreas de atuação e níveis de escolaridade, incluindo oportunidades destinadas a pessoas com deficiência (PCD).

📋 Vagas disponíveis (público geral)

Confira algumas das ocupações ofertadas:

  • Agente de vendas de serviços – 06 vagas

  • Ajudante de açougueiro (comércio) – 01

  • Ajudante de motorista – 01

  • Almoxarife – 01

  • Assistente administrativo – 01

  • Atendente de lojas – 01

  • Atendente de padaria – 01

  • Auxiliar administrativo – 04

  • Auxiliar de escrituração fiscal – 01

  • Auxiliar de limpeza – 01

  • Auxiliar de pessoal – 01

  • Auxiliar de topógrafo – 01

  • Auxiliar em saúde bucal – 01

  • Auxiliar nos serviços de alimentação – 01

  • Bobinador eletricista – 01

  • Camareira de hotel – 01

  • Conferente de logística – 01

  • Consultor de vendas – 03

  • Costureira em geral – 01

  • Cozinheiro de restaurante – 02

  • Eletricista de instalações de prédios – 01

  • Empregado doméstico nos serviços gerais – 02

  • Estoquista – 01

  • Garçom – 01

  • Marceneiro – 01

  • Motofretista – 01

  • Motorista de caminhão – 01

  • Motorista de caminhão guincho pesado com munk – 01

  • Operador de caixa – 01

  • Operador de empilhadeira – 01

  • Operador de equipamentos de entrada de dados – 01

  • Pizzaiolo – 01

  • Psicopedagogo – 01

  • Repositor de mercadorias – 03

  • Representante comercial autônomo – 03

  • Técnico de manutenção elétrica – 01

  • Técnico em manutenção de máquinas – 01

  • Vendedor de comércio varejista – 01

  • Vendedor interno – 03

  • Zelador – 01

Total: 58 vagas

Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Também oportunidades exclusivas para candidatos PCD:

  • Auxiliar de linha de produção – 30 vagas

  • Empacotador (a mão) – 01

  • Operador de caixa – 01

  • Repositor em supermercados – 01

  • Repositor de mercadorias – 01

  • Vendedor interno – 01

Total: 35 vagas

Veja mais sobre:

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