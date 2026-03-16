SINE/IDT divulga 93 vagas de emprego para esta segunda-feira (16) em Sobral

O SINE/IDT está com 93 oportunidades de emprego abertas nesta segunda-feira (16) para trabalhadores do município de Sobral e região. As vagas contemplam diversas áreas de atuação e níveis de escolaridade, incluindo oportunidades destinadas a pessoas com deficiência (PCD).
📋 Vagas disponíveis (público geral)
Confira algumas das ocupações ofertadas:
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Agente de vendas de serviços – 06 vagas
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Ajudante de açougueiro (comércio) – 01
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Ajudante de motorista – 01
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Almoxarife – 01
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Assistente administrativo – 01
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Atendente de lojas – 01
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Atendente de padaria – 01
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Auxiliar administrativo – 04
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Auxiliar de escrituração fiscal – 01
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Auxiliar de limpeza – 01
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Auxiliar de pessoal – 01
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Auxiliar de topógrafo – 01
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Auxiliar em saúde bucal – 01
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Auxiliar nos serviços de alimentação – 01
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Bobinador eletricista – 01
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Camareira de hotel – 01
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Conferente de logística – 01
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Consultor de vendas – 03
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Costureira em geral – 01
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Cozinheiro de restaurante – 02
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Eletricista de instalações de prédios – 01
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Empregado doméstico nos serviços gerais – 02
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Estoquista – 01
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Garçom – 01
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Marceneiro – 01
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Motofretista – 01
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Motorista de caminhão – 01
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Motorista de caminhão guincho pesado com munk – 01
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Operador de caixa – 01
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Operador de empilhadeira – 01
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Operador de equipamentos de entrada de dados – 01
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Pizzaiolo – 01
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Psicopedagogo – 01
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Repositor de mercadorias – 03
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Representante comercial autônomo – 03
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Técnico de manutenção elétrica – 01
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Técnico em manutenção de máquinas – 01
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Vendedor de comércio varejista – 01
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Vendedor interno – 03
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Zelador – 01
Total: 58 vagas
♿ Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)
Também há oportunidades exclusivas para candidatos PCD:
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Auxiliar de linha de produção – 30 vagas
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Empacotador (a mão) – 01
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Operador de caixa – 01
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Repositor em supermercados – 01
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Repositor de mercadorias – 01
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Vendedor interno – 01
Total: 35 vagas
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