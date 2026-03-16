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segunda-feira, 16 de março de 2026

Prefeito Oscar Rodrigues é levado a Fortaleza após mal-estar; abertura da Upinha é adiada

segunda-feira, março 16, 2026  Nenhum comentário

A Prefeitura de Sobral informou que o prefeito Oscar Rodrigues foi encaminhado para Fortaleza na manhã desta segunda-feira (16/3), após apresentar um mal-estar em sua residência.

Segundo a gestão municipal, o prefeito foi levado à capital para a realização de exames médicos e uma avaliação mais detalhada de seu estado de saúde.

Em razão da situação, a abertura oficial da Upinha de Sobral, que estava prevista para acontecer nesta segunda-feira (16), foi adiada e deverá ocorrer na próxima quarta-feira (18).

A administração municipal não informou mais detalhes sobre o estado de saúde do gestor.

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