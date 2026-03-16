Mulher morre após ser espancada e atropelada várias vezes pelo namorado

A morte de uma mulher de 35 anos está sendo investigada pela polícia após ela ser encontrada gravemente ferida em uma área rural do município de Vila Bela da Santíssima Trindade, no estado de Mato Grosso. A vítima, identificada como Simone da Silva Matiuzi, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.





De acordo com informações da Polícia Militar de Mato Grosso, Simone foi localizada desacordada em uma estrada de terra, caída em meio à lama e com graves ferimentos na cabeça. Ela foi levada em estado crítico ao Hospital Evangélico de Mato Grosso, mas morreu após dar entrada na unidade.





Perto do corpo, equipes de resgate encontraram um macaco automotivo, ferramenta usada para troca de pneus, que pode ter sido utilizado nas agressões. Os socorristas também relataram indícios de atropelamento, levantando a suspeita de que um veículo possa ter passado diversas vezes sobre o corpo da vítima. O carro foi localizado no local do crime.









Suspeito é preso





O namorado de Simone, Paulo César Santos Vilela, de 33 anos, foi localizado e preso pela Polícia Civil de Mato Grosso como principal suspeito do crime.





Segundo o delegado regional João Paulo Berté, o homem afirmou em depoimento que o atropelamento teria ocorrido sem intenção. Após o ocorrido, ele deixou o local e seguiu viagem em um carro de aplicativo em direção ao município de Pontes e Lacerda.









Testemunha relatou discussão





Uma testemunha contou à polícia que o casal estava junto havia cerca de um ano e que ela havia sido convidada por eles para participar de uma confraternização em um sítio localizado na comunidade quilombola Retiro, na zona rural da cidade.





Durante o trajeto de volta, segundo o relato, ocorreu uma discussão entre Simone e o namorado dentro do carro. Diante do clima tenso, a testemunha pediu para descer do veículo e seguiu a pé pela estrada com suas duas filhas, ambas menores de idade, em direção a uma propriedade próxima.









Ela afirmou que não presenciou o momento das agressões.





Investigações continuam





Pouco tempo depois, o suspeito teria alcançado a testemunha na estrada e pedido para que ela retornasse ao veículo. Em seguida, conforme o relato, o homem perdeu o controle do carro e saiu da estrada.





A testemunha então procurou ajuda em um sítio vizinho, onde conseguiu acesso à internet para pedir socorro.





O caso está sendo conduzido pelo delegado Uendel, responsável pela investigação. A Polícia Civil de Mato Grosso também analisa o comportamento do suspeito após o crime, já que ele teria abandonado o veículo, deixado o local e se desfeito do telefone celular.





A região onde Simone foi encontrada é considerada isolada, o que torna mais difícil a reconstituição inicial dos acontecimentos. As investigações seguem para esclarecer as circunstâncias da morte.



