Cunhada de Moraes é autora do Código de Ética do Banco Master

A advogada Ana Claudia Consani de Moraes, cunhada do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, aparece como autora do Código de Ética do Banco Master. Ela é casada com Leonardo de Moraes, irmão do magistrado.





Ana Claudia atua como consultora no escritório da advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro do STF. Esse escritório firmou contrato de prestação de serviços com o banco que resultou no pagamento de cerca de R$ 80 milhões ao longo de 22 meses.





De acordo com metadados de um arquivo em PDF disponível no site do Banco Master e analisados pelo Poder360, Consani está listada como “autora” do Código de Ética da instituição. O documento teria sido criado em 8 de abril de 2025.





Em nota divulgada em 9 de março de 2026, o escritório Barci de Moraes confirmou que a elaboração do código fazia parte dos materiais entregues ao banco, controlado pelo empresário Daniel Vorcaro. A autoria do código, no entanto, não consta na nota.





– A equipe jurídica ajudou a implementar o Novo Código de Ética e Conduta do banco, com apresentação presencial às Superintendências, e realizou consultoria sobre temas do mercado financeiro, como questionário AMBIMA, revisão de formulários de Due diligence; a elaboração de modelos de relatório regulatório sobre remuneração; preenchimento de auto avaliação do Pacto Brasil (25 de setembro e 09 de outubro de 2025), entre outros – diz trecho da nota.





Além da atuação no escritório, Ana Claudia Consani integra comissões relacionadas a integridade, ética e compliance em diferentes entidades, entre elas a Petrobras, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) –seccional de São Paulo –, o Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial e o Instituto de Direito Administrativo Sancionador Brasileiro.





O deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil – SP) já afirmou ter protocolado, na última quarta-feira (11), um requerimento para convocar Consani a prestar esclarecimentos na CPMI do INSS. Segundo ele, também foi apresentado pedido para que o ministro Alexandre de Moraes seja chamado a depor na mesma comissão. Via Pleno News