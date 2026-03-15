POLÍCIA CIVIL PRENDE EM JUAZEIRO DO NORTE FORAGIDO POR HOMICÍDIO EM PERNAMBUCO

Uma ação integrada entre a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) resultou, neste sábado (14), na prisão de um homem de 59 anos investigado por homicídio e que estava foragido da Justiça pernambucana. A captura ocorreu no município de Juazeiro do Norte, na região do Cariri.





A ofensiva policial foi coordenada pela PCCE, por meio da equipe da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas do Interior Sul (Draco Sul). A prisão foi possível após o compartilhamento de informações de inteligência entre as polícias civis dos dois estados e diligências investigativas realizadas para localizar o suspeito, que estava escondido no município cearense.





Após identificar o paradeiro do foragido, equipes da Draco Sul realizaram a abordagem e deram cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.





O homem foi conduzido a uma unidade da Polícia Civil para a realização dos procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça. Via portal CN7