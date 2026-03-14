POLÍCIA CIVIL PRENDE EM FLAGRANTE DUPLA SUSPEITA DE FURTAR VEÍCULO DE LUXO EM FORTALEZA

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV), prendeu em flagrante, nessa quinta-feira (12), dois homens, com idades de 26 e 24 anos, suspeitos de furtar um veículo de luxo, no bairro Cocó, em Fortaleza. As capturas ocorreram nos bairros Floresta e Barra do Ceará.





Conforme informações policiais, o crime foi registrado no bairro Cocó, no dia 11 de março. Na ocasião, um grupo especializado em furtos de caminhonetes de luxo teriam subtraído um veículo de modelo SW4. Tomado o conhecimento do fato, as equipes da Polícia Civil passaram a diligenciar com foco na elucidação do crime.





As diligências ininterruptas dos agentes resultaram na localização e captura dos suspeitos de envolvimento no furto, em menos de 24h após o registro da ocorrência. As investigações apontam, ainda, que o homem de 26 anos já responde pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. Durante o flagrante, o veículo furtado também foi recuperado. Além disso, foi apreendido um celular, uma placa veicular e uma motocicleta.





Após a captura, os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e autuados em flagrante por furto de veículo. Eles seguem à disposição da Justiça.





Fonte: CN7