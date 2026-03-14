Novo boletim diz que Bolsonaro apresenta piora da função renal

Neste sábado (14), o hospital DF Star divulgou um novo boletim médico a respeito do quadro clínico do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). De acordo com o texto, o líder conservador segue internado na Unidade de Terapia Intensiva em tratamento de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração.





O boletim aponta ainda que, apesar de estável, Bolsonaro “apresentou piora da função renal e elevação dos marcadores inflamatórios”. Por enquanto, não há previsão de alta.





– Mantém o tratamento com antibióticos e hidratação por via endovenosa, fisioterapia respiratória e motora, além das medidas de prevenção de trombose venosa. Não há previsão de alta da UTI neste momento.









Confira, abaixo, a íntegra do texto:





Brasília, 14 de março de 2026 – O hospital DF Star informa que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva em tratamento de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração. Encontra-se estável clinicamente, porém apresentou piora da função renal e elevação dos marcadores inflamatórios. Mantém o tratamento com antibióticos e hidratação por via endovenosa, fisioterapia respiratória e motora, além das medidas de prevenção de trombose venosa. Não há previsão de alta da UTI neste momento.

Dr. Claudio Birolini – Cirurgião Geral

Dr. Leandro Echenique – Cardiologista

Dr. Brasil Caiado – Cardiologista

Dr. Antônio Aurélio de Paiva Fagundes Jr. – Coordenador da UTI Geral

Dr. Allisson B. Barcelos Borges – Diretor Geral



