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sábado, 14 de março de 2026

Novo boletim diz que Bolsonaro apresenta piora da função renal

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Neste sábado (14), o hospital DF Star divulgou um novo boletim médico a respeito do quadro clínico do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). De acordo com o texto, o líder conservador segue internado na Unidade de Terapia Intensiva em tratamento de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração.

O boletim aponta ainda que, apesar de estável, Bolsonaro “apresentou piora da função renal e elevação dos marcadores inflamatórios”. Por enquanto, não há previsão de alta.

– Mantém o tratamento com antibióticos e hidratação por via endovenosa, fisioterapia respiratória e motora, além das medidas de prevenção de trombose venosa. Não há previsão de alta da UTI neste momento.


Confira, abaixo, a íntegra do texto:

Brasília, 14 de março de 2026 – O hospital DF Star informa que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva em tratamento de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração. Encontra-se estável clinicamente, porém apresentou piora da função renal e elevação dos marcadores inflamatórios. Mantém o tratamento com antibióticos e hidratação por via endovenosa, fisioterapia respiratória e motora, além das medidas de prevenção de trombose venosa. Não há previsão de alta da UTI neste momento.
Dr. Claudio Birolini – Cirurgião Geral
Dr. Leandro Echenique – Cardiologista
Dr. Brasil Caiado – Cardiologista
Dr. Antônio Aurélio de Paiva Fagundes Jr. – Coordenador da UTI Geral
Dr. Allisson B. Barcelos Borges – Diretor Geral


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