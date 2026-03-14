UNINTA Itapipoca é destaque no Prêmio de Inovação durante Encontro Pedagógico 2026.1

O Centro Universitário Inta (UNINTA), Campus Itapipoca, foi destaque no Prêmio de Inovação Pedagógica durante o Encontro Pedagógico 2026.1, realizado nesta quarta-feira (21/01), na sede do UNINTA Sobral. Ao todo, o campus submeteu 11 trabalhos, sendo três experiências premiadas no pódio e todas as demais reconhecidas com menção honrosa e certificado, consolidando o UNINTA Itapipoca como o campus com maior número de submissões ao prêmio.





O 1º lugar do UNINTA Itapipoca e também a primeira colocação geral entre todas as instituições do grupo foi conquistado pela Profa. Ma. Juliana Braga, do curso de Nutrição, com a experiência “Desempacotando o saber: o protagonismo discente na construção do letramento nutricional sobre alimentos ultraprocessados e ambientes alimentares”. Já o 2º lugar do campus ficou com a Profa. Ma. Renata Cordeiro, representando o curso de Engenharia Civil e o Departamento de Idiomas do campus, com o trabalho “Internacionalização: o protagonismo discente e a inovação pedagógica na produção de um e-book coletivo de artigos científicos em inglês”. O 3º lugar foi conquistado pelo Prof. Me. João Vitor Teixeira, do curso de Enfermagem, com a experiência “Exame Clínico Objetivo Estruturado como Ferramenta Formativa e Avaliativa na Enfermagem: relato de experiência fundamentado em Holiday”.





“Este prêmio é um reconhecimento do trabalho docente como um agente transformador de vidas”, destacou a Profa. Juliana Braga, vencedora do 1º lugar geral. O Encontro Pedagógico 2026.1 reuniu docentes de todas as unidades do Grupo AIAMIS e marcou o início do semestre letivo com momentos de planejamento, alinhamento institucional e troca de experiências entre os educadores.