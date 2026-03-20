Câmeras de segurança registram execução do secretário de Administração de São Luís do Curu

Câmeras de videomonitoramento registraram o momento em que o secretário de Administração de São Luís do Curu, Ricardo Abreu Barroso, foi morto a tiros dentro de um depósito de materiais de construção, localizado ao lado da sede da Prefeitura. O crime ocorreu na manhã desta quinta-feira (19).





As imagens mostram quando dois homens encapuzados entram no estabelecimento e se dirigem diretamente à vítima. Antes dos disparos, o secretário levanta as mãos à cabeça, em um gesto que indica ter interpretado a abordagem como uma possível tentativa de assalto. Em seguida, os suspeitos efetuam os tiros.





Outras três pessoas estavam no local no momento da ação. Elas também levantaram as mãos, mas não foram atingidas. Os criminosos concentraram os disparos exclusivamente contra o secretário.





A investigação está sob responsabilidade da Delegacia de Polícia Civil de São Luís do Curu. Até o momento, a motivação do crime não foi divulgada.



