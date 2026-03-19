Lula culpa "bandidos" por alta dos combustíveis no Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a discursar sobre a alta dos combustíveis durante um compromisso em São Paulo, nesta quinta-feira (19). O chefe do Executivo chamou de “bandidos” os donos de postos ou distribuidoras que têm elevado o preço dos combustíveis de maneira indiscriminada, se valendo da crise do petróleo causada pela guerra no Oriente Médio.





Lula cobrou que os governadores reduzam as alíquotas do ICMS para atenuar o impacto dos aumentos.





— Não aumentou apenas o preço do diesel; aumentou o do álcool, que não tem nada a ver com a guerra do Irã; aumentou o da gasolina, que ainda não tinha por que aumentar. Significa que, nesse país, tem bandido que quer ganhar dinheiro até com enterro da mãe, até com a fome dos pobres, até com a miséria dos outros — criticou.





O presidente afirmou ainda que pediu reforço na fiscalização para que não haja cobrança indevida ao consumidor final.





— Colocamos a Polícia Federal, a Receita Federal e os Procons para irem atrás de quem está aumentando de forma abusiva o preço do diesel. Porque não é necessário aumentar nas bombas do trabalhador. Não é possível transferir para o caminhoneiro o preço da guerra do Irã — afirmou o presidente.





O governo federal sugere que os governadores zerem o ICMS sobre a importação do diesel em troca de uma compensação parcial da União, estimada em R$ 3 bilhões mensais até o fim de maio. Mesmo com o repasse, o Comsefaz (Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal) avaliou que a redução do ICMS sobre o combustível prejudicaria o financiamento de políticas públicas.





— Esse debate precisa ser conduzido com responsabilidade social, econômica e federativa. A busca por medidas de alívio ao cidadão é necessária, mas deve levar em conta seus efeitos concretos sobre o financiamento de políticas públicas essenciais custeadas pelos estados e municípios, como saúde, educação, segurança pública, transporte e infraestrutura — diz o comitê, em nota.





Nesta quinta(19), os caminhoneiros decidiram recuar com relação a uma paralisação, confiando nas decisões do governo que ampliam a fiscalização e visam minimizar os efeitos da alta da matéria-prima dos combustíveis.





Fonte: Pleno News