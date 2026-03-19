CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

quinta-feira, 19 de março de 2026

André Mendonça manda transferir Daniel Vorcaro do presídio federal para PF

quinta-feira, março 19, 2026  Nenhum comentário

Decisão atende a pedido do advogado José Luiz Oliveira Lima.
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça determinou a transferência de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para a Superintendência da Polícia Federal (PF) na capital federal. A decisão atende a um pedido da defesa do banqueiro, liderada pelo advogado José Luiz Oliveira Lima, especializado em acordos de delação.

Vorcaro chegou à superintendência pelas 19h em um helicóptero, de onde desceu algemado nos pulsos e nos pés.

A medida busca viabilizar o avanço do acordo de delação premiada, e a transferência deve ser realizada ainda nesta quinta-feira (19).

Vorcaro estava preso desde 4 de março no presídio federal de segurança máxima localizado no Complexo Penitenciário da Papuda.

Na última sexta-feira (13), a 2ª Turma do STF formou maioria para manter a ordem de prisão.

Fonte: Diário do Poder

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 