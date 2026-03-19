André Mendonça manda transferir Daniel Vorcaro do presídio federal para PF

Decisão atende a pedido do advogado José Luiz Oliveira Lima.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça determinou a transferência de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para a Superintendência da Polícia Federal (PF) na capital federal. A decisão atende a um pedido da defesa do banqueiro, liderada pelo advogado José Luiz Oliveira Lima, especializado em acordos de delação.





Vorcaro chegou à superintendência pelas 19h em um helicóptero, de onde desceu algemado nos pulsos e nos pés.





A medida busca viabilizar o avanço do acordo de delação premiada, e a transferência deve ser realizada ainda nesta quinta-feira (19).





Vorcaro estava preso desde 4 de março no presídio federal de segurança máxima localizado no Complexo Penitenciário da Papuda.





Na última sexta-feira (13), a 2ª Turma do STF formou maioria para manter a ordem de prisão.





Fonte: Diário do Poder