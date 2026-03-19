Bolsonaro melhora, mas continua em estado que exige cuidados intensivos

Equipe médica descarta alta no momento e mantém tratamento intensivo.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou melhora clínica nas últimas 24 horas, mas segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DF Star, em Brasília, sem previsão de alta. As informações constam em boletim médico divulgado nesta quinta-feira (19).





Bolsonaro está em tratamento e segue internado desde a última sexta-feira (13), contra um quadro de pneumonia bacteriana bilateral, decorrente de um episódio de broncoaspiração. O boletim aponta evolução positiva tanto no aspecto clínico quanto laboratorial.





O ex-presidente recebe antibioticoterapia endovenosa, além de suporte clínico intensivo e sessões de fisioterapia respiratória e motora. Apesar da melhora, os médicos destacam que o quadro ainda exige cuidados intensivos, o que impede, por ora, a transferência para outro setor do hospital.





A nota é assinada pelos médicos Claudio Birolini, Leandro Echenique e Brasil Caiado, além do coordenador da UTI do DF Star, Antônio Aurélio de Paiva, e do diretor-geral da unidade, Allisson Borges.





Veja abaixo a nota na íntegra: