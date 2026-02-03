DERRAMAMENTO DE SANGUE NA SERRA DO JORDÃO, EM SOBRAL

Na manhã desta terça-feira, dia 3, um duplo homicídio foi registrado na localidade do Sítio Desterro, no distrito de Baracho, zona rural do município de Sobral.





De acordo com as informações preliminares, dois homens foram mortos a tiros dentro de um veículo modelo Celta, de cor branca, após serem abordados por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta. Os criminosos efetuaram diversos disparos contra as vítimas enquanto elas ainda se encontravam no interior do automóvel, sem qualquer chance de defesa.





Após a execução, os suspeitos fugiram do local e, até o momento, não foram identificados pelas autoridades policiais.





As vítimas foram identificadas como Benedito Lima da Silva, de 32 anos, conhecido popularmente como “Peixe”, residente no Sítio Desterro, e outro homem identificado como Benedito, conhecido pelos apelidos “Capongp” ou “Pitinho”, morador do distrito do Boqueirão, também em Sobral.





Segundo informações apuradas, Peixe era vendedor de suínos e, antes de ser morto, realizava o transporte de animais de criação na região.





A Polícia Civil, por meio do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP), esteve no local e deu início às investigações para identificar os autores e a motivação do crime. A Polícia Militar também foi acionada, realizou o isolamento da área e solicitou a presença da Perícia Forense, que ficou responsável pelos procedimentos técnicos.





O caso segue sob investigação.