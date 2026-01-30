Operação Arrebatamento: Polícia Civil prende suspeitos de execução em Sobral

A Polícia Civil do Estado do Ceará deflagrou, nesta semana, a Operação Arrebatamento, no município de Sobral, com foco no cumprimento de mandados de busca domiciliar e de prisão no bairro Parque Santo Antônio. A ação foi coordenada pelo Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral, contando com o apoio de equipes da 2ª DP de Sobral, do Núcleo Operacional da 1ª Seccional Norte e da Delegacia Municipal de Forquilha.





🔎 Relembre o crime

O crime ocorreu no dia 11 de maio de 2025, quando um grupo armado invadiu um estabelecimento comercial no bairro Dom Expedito, rendeu a vítima e a executou com diversos disparos de arma de fogo. A partir do fato, a Polícia Civil deu início a uma série de diligências investigativas, que culminaram na identificação dos suspeitos envolvidos na ação criminosa.





⚖️ Resultado da operação

Com base nas provas reunidas durante a investigação, a Polícia Civil representou junto ao Poder Judiciário, que autorizou o cumprimento dos mandados. Durante a operação, dois suspeitos foram capturados, além da apreensão de objetos de interesse para o inquérito policial. Após a adoção dos procedimentos legais, os presos foram colocados à disposição da Justiça.





📣 A força da denúncia

A Polícia Civil reforça a importância da participação da população no combate à criminalidade. Informações que auxiliem as investigações podem ser repassadas de forma anônima e segura pelo WhatsApp (88) 3677-4711 ou pelo 181 – Disque-Denúncia.





🛑 Combate firme ao crime

A Operação Arrebatamento reafirma o compromisso das forças de segurança pública com a elucidação de crimes graves, a responsabilização dos autores e a proteção da sociedade sobralense.





Com informações do portal Sobral Online