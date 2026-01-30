Empresário do "Açaí no Grau" morre aos 43 anos após infecção

O empresário piauiense Daniel Rocha, de 43 anos, fundador da rede de franquias Açaí no Grau, morreu na madrugada desta sexta-feira (30), em São Paulo. Ele estava internado desde terça-feira (27) no Hospital Sírio-Libanês, após apresentar complicações causadas por uma infecção bacteriana que comprometeu órgãos como pulmão, coração e rins.





O corpo deve chegar a Picos, no Sul do Piauí, na manhã deste sábado (31). Familiares ainda definem o local do velório, com possibilidade de ocorrer na Câmara Municipal, e uma celebração está prevista para as 15h30, na Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Remédios, no centro da cidade. Empresário de destaque, Daniel ganhou projeção nacional ao expandir a Açaí no Grau para mais de 80 lojas em diferentes regiões do país.



