Lula deixa hospital em Brasília após realizar cirurgia de catarata

Petista passou por procedimento no olho esquerdo na manhã desta sexta-feira.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deixou, na manhã desta sexta-feira (30), o CBV Hospital de Olhos, em Brasília, onde foi submetido a uma cirurgia de catarata no olho esquerdo. Lula chegou ao hospital por volta das 7h20. A cirurgia estava prevista para as 8h e o presidente deixou o local às 10h04 com o comboio presidencial.





A Secretaria de Comunicação Social da Presidência não deu informações sobre o procedimento além dos dados repassados na tarde desta quinta (29), quando informou que o presidente passou por exames e faria o procedimento nesta sexta. Em 2020, Lula foi submetido a uma cirurgia de catarata no olho direito. Naquela oportunidade, estava atuando na campanha do PT nas eleições municipais.





Por causa do exame e da cirurgia desta sexta, Lula cancelou alguns compromissos. Nesta quinta, ele faria anúncios do programa Agora Tem Especialistas. Já nesta sexta, o petista visitaria uma unidade odontológica móvel no quilombo Kalunga, em Cavalcante (GO). As duas agendas, com claro apelo eleitoral, foram adiadas.





Fonte: AE