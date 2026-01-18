EUA fazem ataque na Síria e matam líder ligado à Al Qaeda

Os Estados Unidos anunciaram neste sábado (17) a realização de uma operação militar na Síria que terminou com a morte de um líder extremista ligado à Al Qaeda. Segundo autoridades americanas, o alvo tinha conexão direta com um integrante do Estado Islâmico responsável pela morte de três cidadãos dos EUA no início de dezembro.





Identificado como Bilal Hasan al-Jasim, o líder jihadista estaria diretamente ligado ao ataque que matou dois militares americanos e um intérprete civil em Palmyra, em dezembro de 2025. De acordo com o Comando Central dos EUA (CENTCOM), a ação integra a “Operação Hawkeye Strike”, campanha de retaliação contra o Estado Islâmico. O secretário de Defesa, Pete Hegseth, afirmou que os Estados Unidos não recuarão no combate a ameaças terroristas.





BACCI