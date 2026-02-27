CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026

Confusão: entenda o que fez Wesley safadão “brigar” com Gustavo Lima

sexta-feira, fevereiro 27, 2026  Nenhum comentário

O mundo do sertanejo e do forró foi pego de surpresa com o rompimento entre Gusttavo Lima e Wesley Safadão. Após fãs notarem que os artistas deixaram de se seguir nas redes sociais e que parcerias musicais foram removidas das plataformas, o portal LeoDias apurou os detalhes dos bastidores. O imbróglio envolve um acordo comercial não cumprido e o nome de uma aposta do gênero: Nattanzinho Lima.


O início do impasse: A sociedade com Nattanzinho Lima

De acordo com o portal, tudo começou em agosto de 2024. Wesley Safadão teria convidado o “Embaixador” para uma sociedade no agenciamento da carreira de Nattanzinho Lima. Gusttavo aceitou prontamente, investindo tempo em lives de divulgação e gravando a faixa “A Noite”, lançada em dezembro daquele ano.

O problema surgiu em setembro, quando Gusttavo retornou de uma viagem e tentou oficializar a sociedade no papel. Segundo fontes, Safadão recuou na decisão, alegando que precisava consultar o empresário de Nattanzinho antes de assinar qualquer documento.


“Passado para trás”: A reação de Gusttavo Lima

A mudança de postura de Wesley foi vista como uma quebra de confiança. Sentindo-se decepcionado com a condução do negócio, Gusttavo Lima reagiu imediatamente. De acordo com fontes próximas, o cantor teria afirmado que sentiu que Safadão o teria “passado a perna”.


As consequências do racha foram imediatas:

Unfollow: Gusttavo deixou de seguir Safadão nas redes sociais.

Músicas deletadas: O Embaixador solicitou a retirada da música “A Noite” do ar e também apagou “Oi, Vida”, parceria antiga que mantinha com o cantor cearense.


O que dizem os envolvidos

A reportagem procurou as assessorias para esclarecimentos:

Equipe de Wesley Safadão: Informou que não irá se pronunciar, ressaltando que, como a iniciativa do unfollow partiu de Gusttavo, a assessoria dele deveria se manifestar.

Equipe de Gusttavo Lima: Não enviou resposta ao portal LeoDias até o momento.

Empresário de Nattanzinho Lima: Afirmou desconhecer o motivo do rompimento e da retirada das faixas das plataformas digitais.

Com informações de CONTIGO!

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 