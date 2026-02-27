CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

Instagram alertará pais quando filhos pesquisarem sobre su1c1dio

O Instagram anunciou que passará a enviar alertas aos pais quando adolescentes realizarem buscas repetidas sobre suicídio ou automutilação. A medida foi divulgada nesta quinta-feira (26) pela Meta. A informação é do Poder 360.

O recurso será válido para contas com supervisão parental ativada. Segundo a empresa, o sistema identificará quando menores tentarem acessar esse tipo de conteúdo de forma recorrente, em curto período, e enviará notificação automática aos responsáveis cadastrados.

De acordo com a plataforma, os alertas complementam ações já adotadas para proteger adolescentes de conteúdos potencialmente prejudiciais.

A ferramenta começará a funcionar na próxima semana nos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e Canadá. A expansão para outros países está prevista para este ano, mas ainda não há data para o Brasil.

As contas para adolescentes são voltadas a menores de 16 anos e possuem configurações que exigem autorização dos pais para alterações. Responsáveis que aderirem à supervisão receberão os avisos quando houver padrão de busca considerado preocupante.

