Paraná Pesquisa confirma crescimento de Flávio, que aparece à frente de Lula

Novo levantamento nacional do Paraná Pesquisas confirma o crescimento da pré-candidatura presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e também mostra, a exemplo de outras pesquisas, que o filho mais veho do ex-presidente Jair Bolsonaro já supera Lula (PT) em cenário bem provável de segundo turno na disputa.





De acordo com esse levantamento, ambos estão praticamente empatados em intenção de votos, mas Flávio Bolsonaro já aparece à frente do petista, com 44,4% contra 43,8%. Qualquer diferença é considerada relevante em disputa tão acirrada, lembrando que a vitória de Lula sobre seu oponente, em 2022, foi de cerca de 1 ponto percentual.





O Paraná Pesquisas realiza esse levantamento mês após mês, e mostra no gráfico abaixo a evolução do nome de Flávio Bolsonaro, cujo nome começou a constar em outubro, quando somou 37% das intenções de voto logo após ser anunciado pelo pai. Desde então, Flávio só cresceu: foi para 38,6% em novembro, 41% em dezembro, 42,2% em janeiro e 44,4% em fevereiro.









Em simulações de primeiro turno, Lula lidera em todos os cenários em que aparece como candidato único da esquerda contra vários candidatos de oposição.





O Paraná Pesquisas entrevistou 2.080 eleitores em 159 municípios dos 26 Estados e do Distrito Federal, entre os dias 22 e 25 de fevereiro. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o n.º BR-07974/2026.





Veja os números da disputa presidencial em segundo turno:

Fonte: Diário do Poder