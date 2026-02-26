CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026

Pai e filha de 3 anos ficam feridos a bala em tentativa de homicídio no bairro Sumaré, em Sobral

quinta-feira, fevereiro 26, 2026  Nenhum comentário

Uma ocorrência de tentativa de homicídio deixou duas pessoas feridas a bala na tarde desta quinta-feira (26), no bairro Sumaré, nas proximidades da Rua Tubiba.

De acordo com informações ainda não oficiais, as vítimas seriam um homem e sua filha, uma criança de apenas 3 anos de idade. Ambos foram socorridos e encaminhados para atendimento médico na Santa Casa de Misericórdia de Sobral. O estado de saúde deles não foi divulgado até o momento.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil estiveram no local e realizam diligências na tentativa de identificar e prender os responsáveis pelo crime. A motivação da ação criminosa ainda é desconhecida.

O caso será investigado pelas autoridades competentes. Mais informações a qualquer momento.

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 