Pai e filha de 3 anos ficam feridos a bala em tentativa de homicídio no bairro Sumaré, em Sobral

Uma ocorrência de tentativa de homicídio deixou duas pessoas feridas a bala na tarde desta quinta-feira (26), no bairro Sumaré, nas proximidades da Rua Tubiba.



De acordo com informações ainda não oficiais, as vítimas seriam um homem e sua filha, uma criança de apenas 3 anos de idade. Ambos foram socorridos e encaminhados para atendimento médico na Santa Casa de Misericórdia de Sobral. O estado de saúde deles não foi divulgado até o momento.



Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil estiveram no local e realizam diligências na tentativa de identificar e prender os responsáveis pelo crime. A motivação da ação criminosa ainda é desconhecida.



O caso será investigado pelas autoridades competentes. Mais informações a qualquer momento.