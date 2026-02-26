Prefeitura e Polícia Federal alinham conclusão de obras da nova sede em Sobral

O prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues, recebeu nesta quinta-feira (26) o delegado adjunto da Polícia Federal, Dr. Mateus Arcas, que apresentou o calendário de conclusão das obras da sede da instituição no município.





A instalação da unidade representa um marco para a segurança pública da região Norte do Ceará, já que Sobral passará a contar com uma delegacia da Polícia Federal.



