quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026

Duas pessoas são baleadas enquanto trabalhavam em obra no bairro Campo dos Velhos, em Sobral

Duas pessoas foram baleadas no início da tarde desta quinta-feira (26) no bairro Campo dos Velhos.
Segundo informações, as vítimas estavam trabalhando em uma obra quando foram surpreendidas por indivíduos armados, que chegaram ao local e efetuaram diversos disparos. A ação foi rápida.

Mesmo feridas, as vítimas conseguiram correr e buscar abrigo até a chegada do socorro. O estado de saúde delas não foi oficialmente divulgado até o momento.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil foram acionadas e compareceram ao local para realizar os primeiros levantamentos. A área foi isolada e diligências foram iniciadas na tentativa de identificar e capturar os suspeitos.

Até o fechamento desta matéria, as identidades das vítimas não haviam sido repassadas, assim como não foram divulgadas informações sobre as características dos autores do crime. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

