VÍDEO: Lula aciona tropa de choque, mas foi inútil: CPMI do INSS quebra sigilos de Lulinha

Confusão ocorreu após a oposição celebrar a aprovação do requerimento.

A CPMI do INSS aprovou nesta quinta-feira (26) a quebra de sigilo bancário e fiscal de Fábio Luiz Lula da Silvam o “Lulinha”, filho de Lula (PT). Após a votação, simbólica, parlamentares do PT armaram uma grande confusão, com tentativas de agressão ao presidente da comissão, senador Carlos Viana (Podemos-MG), e o relator, deputado Alfredo Gaspar (União-AL). Após a oposição celebrar as aprovações, Rogério Correia (PT-MG) e Paulo Pimenta (PT-RS) partiram para cima da mesa diretora do colegiado.





A tropa de choque que Lula mandou à CPMI tinha ordens expressas para impedir a quebra dos sigilos de Lulinha e de outras figuras suspeita no caso do roibo aos aposentados e pensionistas e também no escândalo do Banco Master.





Os lulistas cometeram o erro de insistir que os 87 requerimentos da pauta, com convocações para depor e quebras de sigilos, fossem votados em bloco. Mas, na hora da votação, prevaleceu a vontade da oposição, que, assim, aprovou todas as propostas que estavam na pauta.





A deputada federal Bia Kicis (PL-DF) denunciou que o deputado federal Luiz Lima (Novo-RJ), foi agredido na confusão.





“Requerimento de quebra de sigilo do Lulinha é aprovado e base do governo parte para agressão!Minha solidariedade ao Deputado @oficialluizlima que foi AGREDIDO!”, escreveu nas redes sociais. Fonte: Diário do Poder