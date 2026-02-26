CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026

SINE/IDT de Sobral oferta 87 vagas de emprego nesta quinta-feira (26)

quinta-feira, fevereiro 26, 2026  Nenhum comentário

A unidade do SINE/IDT Sobral está ofertando 87 vagas de emprego nesta quinta-feira, dia 26, contemplando diversas áreas profissionais e também oportunidades destinadas a pessoas com deficiência (PcD).

As vagas são uma oportunidade importante para quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho em Sobral e região.

📌 Vagas Gerais – 48 oportunidades

Entre as principais ocupações disponíveis estão:

  • Agente de vendas de serviços – 01

  • Atendente de lojas – 01

  • Atendente de telemarketing – 01

  • Auxiliar administrativo – 05

  • Auxiliar de limpeza – 02

  • Auxiliar de topógrafo – 01

  • Auxiliar em saúde bucal – 01

  • Auxiliar financeiro – 01

  • Bobinador – eletricista – 01

  • Cabeleireiro escovista – 01

  • Caixa no serviço de alimentação – 01

  • Camareira de hotel – 01

  • Consultor de vendas – 01

  • Costureira em geral – 01

  • Cozinheiro do serviço doméstico – 01

  • Eletricista auxiliar – 01

  • Eletricista de instalações de prédios – 01

  • Empregado doméstico nos serviços gerais – 01

  • Empregado doméstico arrumador – 01

  • Garçom – 01

  • Impressor flexográfico – 01

  • Mecânico de motor a diesel – 01

  • Médico clínico – 01

  • Motofretista – 01

  • Motorista de caminhão – 01

  • Operador de vendas (lojas) – 01

  • Pedreiro – 01

  • Psicólogo do trabalho – 01

  • Recepcionista, em geral – 01

  • Representante comercial autônomo – 03

  • Revisor de tecidos acabados – 01

  • Salgadeiro – 01

  • Servente de obras – 01

  • Supervisor comercial – 01

  • Supervisor de vendas comercial – 01

  • Técnico de transporte ferroviário – 01

  • Vendedor pracista – 01

  • Zelador – 04

Vagas para Pessoa com Deficiência (PcD) – 39 oportunidades

  • Ajudante de obras – 01

  • Armador de estrutura de concreto – 01

  • Auxiliar de estoque – 01

  • Auxiliar de linha de produção – 30

  • Carpinteiro – 01

  • Empacotador, a mão – 01

  • Ferreiro – 01

  • Operador de caixa – 01

  • Pedreiro – 01

  • Repositor em supermercados – 01

📍 Como se candidatar

Os interessados devem procurar a unidade do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho em Sobral levando documentos pessoais, currículo atualizado e carteira de trabalho.

As vagas podem ser preenchidas rapidamente e sofrer alterações ao longo do dia.

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 