SINE/IDT de Sobral oferta 87 vagas de emprego nesta quinta-feira (26)

A unidade do SINE/IDT Sobral está ofertando 87 vagas de emprego nesta quinta-feira, dia 26, contemplando diversas áreas profissionais e também oportunidades destinadas a pessoas com deficiência (PcD).

As vagas são uma oportunidade importante para quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho em Sobral e região.

📌 Vagas Gerais – 48 oportunidades

Entre as principais ocupações disponíveis estão:

Agente de vendas de serviços – 01

Atendente de lojas – 01

Atendente de telemarketing – 01

Auxiliar administrativo – 05

Auxiliar de limpeza – 02

Auxiliar de topógrafo – 01

Auxiliar em saúde bucal – 01

Auxiliar financeiro – 01

Bobinador – eletricista – 01

Cabeleireiro escovista – 01

Caixa no serviço de alimentação – 01

Camareira de hotel – 01

Consultor de vendas – 01

Costureira em geral – 01

Cozinheiro do serviço doméstico – 01

Eletricista auxiliar – 01

Eletricista de instalações de prédios – 01

Empregado doméstico nos serviços gerais – 01

Empregado doméstico arrumador – 01

Garçom – 01

Impressor flexográfico – 01

Mecânico de motor a diesel – 01

Médico clínico – 01

Motofretista – 01

Motorista de caminhão – 01

Operador de vendas (lojas) – 01

Pedreiro – 01

Psicólogo do trabalho – 01

Recepcionista, em geral – 01

Representante comercial autônomo – 03

Revisor de tecidos acabados – 01

Salgadeiro – 01

Servente de obras – 01

Supervisor comercial – 01

Supervisor de vendas comercial – 01

Técnico de transporte ferroviário – 01

Vendedor pracista – 01

Zelador – 04

♿ Vagas para Pessoa com Deficiência (PcD) – 39 oportunidades

Ajudante de obras – 01

Armador de estrutura de concreto – 01

Auxiliar de estoque – 01

Auxiliar de linha de produção – 30

Carpinteiro – 01

Empacotador, a mão – 01

Ferreiro – 01

Operador de caixa – 01

Pedreiro – 01

Repositor em supermercados – 01

📍 Como se candidatar

Os interessados devem procurar a unidade do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho em Sobral levando documentos pessoais, currículo atualizado e carteira de trabalho.

As vagas podem ser preenchidas rapidamente e sofrer alterações ao longo do dia.