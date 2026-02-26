SINE/IDT de Sobral oferta 87 vagas de emprego nesta quinta-feira (26)

A unidade do SINE/IDT Sobral está ofertando 87 vagas de emprego nesta quinta-feira, dia 26, contemplando diversas áreas profissionais e também oportunidades destinadas a pessoas com deficiência (PcD).
As vagas são uma oportunidade importante para quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho em Sobral e região.
📌 Vagas Gerais – 48 oportunidades
Entre as principais ocupações disponíveis estão:
-
Agente de vendas de serviços – 01
-
Atendente de lojas – 01
-
Atendente de telemarketing – 01
-
Auxiliar administrativo – 05
-
Auxiliar de limpeza – 02
-
Auxiliar de topógrafo – 01
-
Auxiliar em saúde bucal – 01
-
Auxiliar financeiro – 01
-
Bobinador – eletricista – 01
-
Cabeleireiro escovista – 01
-
Caixa no serviço de alimentação – 01
-
Camareira de hotel – 01
-
Consultor de vendas – 01
-
Costureira em geral – 01
-
Cozinheiro do serviço doméstico – 01
-
Eletricista auxiliar – 01
-
Eletricista de instalações de prédios – 01
-
Empregado doméstico nos serviços gerais – 01
-
Empregado doméstico arrumador – 01
-
Garçom – 01
-
Impressor flexográfico – 01
-
Mecânico de motor a diesel – 01
-
Médico clínico – 01
-
Motofretista – 01
-
Motorista de caminhão – 01
-
Operador de vendas (lojas) – 01
-
Pedreiro – 01
-
Psicólogo do trabalho – 01
-
Recepcionista, em geral – 01
-
Representante comercial autônomo – 03
-
Revisor de tecidos acabados – 01
-
Salgadeiro – 01
-
Servente de obras – 01
-
Supervisor comercial – 01
-
Supervisor de vendas comercial – 01
-
Técnico de transporte ferroviário – 01
-
Vendedor pracista – 01
-
Zelador – 04
♿ Vagas para Pessoa com Deficiência (PcD) – 39 oportunidades
-
Ajudante de obras – 01
-
Armador de estrutura de concreto – 01
-
Auxiliar de estoque – 01
-
Auxiliar de linha de produção – 30
-
Carpinteiro – 01
-
Empacotador, a mão – 01
-
Ferreiro – 01
-
Operador de caixa – 01
-
Pedreiro – 01
-
Repositor em supermercados – 01
📍 Como se candidatar
Os interessados devem procurar a unidade do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho em Sobral levando documentos pessoais, currículo atualizado e carteira de trabalho.
As vagas podem ser preenchidas rapidamente e sofrer alterações ao longo do dia.
