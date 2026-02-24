SINE/IDT SOBRAL REGISTRA 104 VAGAS DE EMPREGO NESTA TERÇA-FEIRA (24)

O município de Sobral está com 104 vagas de emprego abertas nesta terça-feira (24), contemplando diversas áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades abrangem funções no comércio, indústria, construção civil, saúde, serviços e também vagas destinadas a Pessoa com Deficiência (PCD).
Ao todo, são 68 vagas para ampla concorrência e 36 exclusivas para PCD.
📌 VAGAS – AMPLA CONCORRÊNCIA (68)
Confira as ocupações disponíveis:
-
Agente de vendas de serviços (06)
-
Assessor de microcrédito (01)
-
Assistente administrativo (01)
-
Assistente de vendas (01)
-
Atendente de lojas (02)
-
Atendente de telemarketing (01)
-
Auxiliar administrativo (04)
-
Auxiliar de cozinha (01)
-
Auxiliar de limpeza (01)
-
Auxiliar de topógrafo (01)
-
Cabeleireiro escovista (01)
-
Caixa no serviço de alimentação (01)
-
Camareira de hotel (01)
-
Costureira em geral (02)
-
Cozinheiro de restaurante (01)
-
Cozinheiro do serviço doméstico (01)
-
Eletricista auxiliar (01)
-
Empregado doméstico nos serviços gerais (01)
-
Empregado doméstico arrumador (01)
-
Garçom (01)
-
Impressor flexográfico (01)
-
Impressor serigráfico (02)
-
Inspetor de alunos (01)
-
Instrutor de aprendizagem em informática (01)
-
Instrutor de cursos livres (02)
-
Mecânico de motor a diesel (01)
-
Médico clínico (01)
-
Montador de móveis de madeira (01)
-
Motorista de caminhão (01)
-
Motorista entregador (01)
-
Nutricionista (01)
-
Operador de caixa (02)
-
Operador de empilhadeira (01)
-
Operador de vendas (lojas) (01)
-
Pedreiro (01)
-
Pizzaiolo (01)
-
Recepcionista de hotel (01)
-
Recepcionista secretária (01)
-
Recepcionista, em geral (01)
-
Representante comercial autônomo (03)
-
Salgadeiro (01)
-
Servente de obras (01)
-
Supervisor comercial (01)
-
Supervisor de vendas comercial (01)
-
Técnico de transporte ferroviário (01)
-
Técnico em nutrição (01)
-
Vendedor de comércio varejista (01)
-
Vendedor interno (01)
-
Vendedor pracista (01)
-
Zelador (04)
♿ VAGAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (36)
-
Ajudante de obras (01)
-
Armador de estrutura de concreto (01)
-
Auxiliar de estoque (01)
-
Auxiliar de linha de produção (30)
-
Carpinteiro (01)
-
Ferreiro (01)
-
Pedreiro (01)
📍 Como se candidatar
Os interessados devem procurar o órgão responsável pelo encaminhamento de mão de obra em Sobral, portando documentos pessoais, currículo atualizado e, se necessário, laudos médicos no caso das vagas destinadas a PCD.
As vagas podem sofrer alterações ao longo do dia, conforme o preenchimento.
Fique atento às atualizações e compartilhe essa oportunidade com quem está em busca de emprego!
0 comentários:
Postar um comentário
Comente esta matéria