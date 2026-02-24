CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

SINE/IDT SOBRAL REGISTRA 104 VAGAS DE EMPREGO NESTA TERÇA-FEIRA (24)

O município de Sobral está com 104 vagas de emprego abertas nesta terça-feira (24), contemplando diversas áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades abrangem funções no comércio, indústria, construção civil, saúde, serviços e também vagas destinadas a Pessoa com Deficiência (PCD).

Ao todo, são 68 vagas para ampla concorrência e 36 exclusivas para PCD.

📌 VAGAS – AMPLA CONCORRÊNCIA (68)

Confira as ocupações disponíveis:

  • Agente de vendas de serviços (06)

  • Assessor de microcrédito (01)

  • Assistente administrativo (01)

  • Assistente de vendas (01)

  • Atendente de lojas (02)

  • Atendente de telemarketing (01)

  • Auxiliar administrativo (04)

  • Auxiliar de cozinha (01)

  • Auxiliar de limpeza (01)

  • Auxiliar de topógrafo (01)

  • Cabeleireiro escovista (01)

  • Caixa no serviço de alimentação (01)

  • Camareira de hotel (01)

  • Costureira em geral (02)

  • Cozinheiro de restaurante (01)

  • Cozinheiro do serviço doméstico (01)

  • Eletricista auxiliar (01)

  • Empregado doméstico nos serviços gerais (01)

  • Empregado doméstico arrumador (01)

  • Garçom (01)

  • Impressor flexográfico (01)

  • Impressor serigráfico (02)

  • Inspetor de alunos (01)

  • Instrutor de aprendizagem em informática (01)

  • Instrutor de cursos livres (02)

  • Mecânico de motor a diesel (01)

  • Médico clínico (01)

  • Montador de móveis de madeira (01)

  • Motorista de caminhão (01)

  • Motorista entregador (01)

  • Nutricionista (01)

  • Operador de caixa (02)

  • Operador de empilhadeira (01)

  • Operador de vendas (lojas) (01)

  • Pedreiro (01)

  • Pizzaiolo (01)

  • Recepcionista de hotel (01)

  • Recepcionista secretária (01)

  • Recepcionista, em geral (01)

  • Representante comercial autônomo (03)

  • Salgadeiro (01)

  • Servente de obras (01)

  • Supervisor comercial (01)

  • Supervisor de vendas comercial (01)

  • Técnico de transporte ferroviário (01)

  • Técnico em nutrição (01)

  • Vendedor de comércio varejista (01)

  • Vendedor interno (01)

  • Vendedor pracista (01)

  • Zelador (04)

♿ VAGAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (36)

  • Ajudante de obras (01)

  • Armador de estrutura de concreto (01)

  • Auxiliar de estoque (01)

  • Auxiliar de linha de produção (30)

  • Carpinteiro (01)

  • Ferreiro (01)

  • Pedreiro (01)

📍 Como se candidatar

Os interessados devem procurar o órgão responsável pelo encaminhamento de mão de obra em Sobral, portando documentos pessoais, currículo atualizado e, se necessário, laudos médicos no caso das vagas destinadas a PCD.

As vagas podem sofrer alterações ao longo do dia, conforme o preenchimento.

Fique atento às atualizações e compartilhe essa oportunidade com quem está em busca de emprego!

