SINE/IDT SOBRAL REGISTRA 104 VAGAS DE EMPREGO NESTA TERÇA-FEIRA (24)

O município de Sobral está com 104 vagas de emprego abertas nesta terça-feira (24), contemplando diversas áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades abrangem funções no comércio, indústria, construção civil, saúde, serviços e também vagas destinadas a Pessoa com Deficiência (PCD).

Ao todo, são 68 vagas para ampla concorrência e 36 exclusivas para PCD.

📌 VAGAS – AMPLA CONCORRÊNCIA (68)

Confira as ocupações disponíveis:

Agente de vendas de serviços (06)

Assessor de microcrédito (01)

Assistente administrativo (01)

Assistente de vendas (01)

Atendente de lojas (02)

Atendente de telemarketing (01)

Auxiliar administrativo (04)

Auxiliar de cozinha (01)

Auxiliar de limpeza (01)

Auxiliar de topógrafo (01)

Cabeleireiro escovista (01)

Caixa no serviço de alimentação (01)

Camareira de hotel (01)

Costureira em geral (02)

Cozinheiro de restaurante (01)

Cozinheiro do serviço doméstico (01)

Eletricista auxiliar (01)

Empregado doméstico nos serviços gerais (01)

Empregado doméstico arrumador (01)

Garçom (01)

Impressor flexográfico (01)

Impressor serigráfico (02)

Inspetor de alunos (01)

Instrutor de aprendizagem em informática (01)

Instrutor de cursos livres (02)

Mecânico de motor a diesel (01)

Médico clínico (01)

Montador de móveis de madeira (01)

Motorista de caminhão (01)

Motorista entregador (01)

Nutricionista (01)

Operador de caixa (02)

Operador de empilhadeira (01)

Operador de vendas (lojas) (01)

Pedreiro (01)

Pizzaiolo (01)

Recepcionista de hotel (01)

Recepcionista secretária (01)

Recepcionista, em geral (01)

Representante comercial autônomo (03)

Salgadeiro (01)

Servente de obras (01)

Supervisor comercial (01)

Supervisor de vendas comercial (01)

Técnico de transporte ferroviário (01)

Técnico em nutrição (01)

Vendedor de comércio varejista (01)

Vendedor interno (01)

Vendedor pracista (01)

Zelador (04)

♿ VAGAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (36)

Ajudante de obras (01)

Armador de estrutura de concreto (01)

Auxiliar de estoque (01)

Auxiliar de linha de produção (30)

Carpinteiro (01)

Ferreiro (01)

Pedreiro (01)

📍 Como se candidatar

Os interessados devem procurar o órgão responsável pelo encaminhamento de mão de obra em Sobral, portando documentos pessoais, currículo atualizado e, se necessário, laudos médicos no caso das vagas destinadas a PCD.

As vagas podem sofrer alterações ao longo do dia, conforme o preenchimento.

Fique atento às atualizações e compartilhe essa oportunidade com quem está em busca de emprego!