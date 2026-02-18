CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026

“O último rolê”: jovem filma a própria morte com celular enquanto pilotava moto apenas com uma mão no guidão; veja vídeo

quarta-feira, fevereiro 18, 2026

Um trágico acidente registrado no último sábado (14/2) na Avenida Gal Costa, em Salvador, resultou na morte do motociclista Ícaro Lima. O caso ganhou repercussão imediata nas redes sociais devido às circunstâncias em que ocorreu: a própria vítima filmou o momento da colisão fatal. 

Ícaro, que trabalhava profissionalmente com aplicação de películas automotivas e fumê, utilizava o celular para registrar o trajeto enquanto conduzia a motocicleta. 


A dinâmica do acidente 

De acordo com as imagens capturadas pelo próprio aparelho da vítima, Ícaro pilotava utilizando apenas uma das mãos no guidão, enquanto a outra segurava o smartphone. O vídeo mostra o motociclista gravando o percurso em velocidade, quando, repentinamente, perde o controle da direção e colide contra um dente de dragão.

A gravação registra a sequência exata da perda de estabilidade e o impacto subsequente. O acidente foi fatal, e Ícaro não resistiu aos ferimentos. 

Com informações do portal CM7


O vídeo tem sido amplamente compartilhado em grupos de mensagens e redes sociais nas últimas horas. As imagens fortes servem como um alerta trágico sobre os riscos da direção imprudente e do uso de aparelhos celulares no trânsito, uma combinação que reduz drasticamente o tempo de reação e a capacidade de controle do veículo.

