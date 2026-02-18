Homem é flagrado abandonando filhote de cachorro em rua de Fortaleza

Um homem foi flagrado por uma câmera de segurança abandonando um filhote de cachorro na calçada de uma casa na Rua 49, no bairro Vila Velha, em Fortaleza. O caso ocorreu nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (17) e revoltou moradores da região.





As imagens mostram o suspeito chegando ao local em uma bicicleta do tipo cargueira. Ele para em frente à casa de uma moradora que já é conhecida por acolher animais e deixa o filhote na porta do imóvel. Em seguida, tenta ir embora.









Moradora da casa tentou impedir o homem





A proprietária da residência percebeu a movimentação ao abrir a porta, como faz diariamente para que seus animais saiam para fazer as necessidades. Segundo ela, a própria cadela começou a latir, chamando atenção para a presença do homem. “Foi quando eu fui abrir a porta da minha casa, a minha cachorrinha começou a latir. Quando eu vim abrir, eu encontrei uma bicicleta aqui com o senhor já na minha porta, com o cachorrinho”, relatou ela à equipe de reportagem da TV Cidade Fortaleza.





A mulher, que prefere não se identificar, contou que, ao sair para verificar a situação, o homem fugiu de bicicleta. O filhote ainda tentou acompanhá-lo. “Quando eu saí atrás, o cara da bicicleta correu e o bichinho ficou aqui correndo atrás dele e eu segurei o cachorrinho”, afirmou. Segundo ela, o animal voltou e permaneceu na calçada por volta das seis horas da manhã. “Eu não tive outra ação a não ser ficar com o cachorrinho”, completou.









Homem suspeito do crime é conhecido na região por fazer abandono de animais em Fortaleza





O suspeito seria um antigo morador do bairro Vila Velha, onde trabalha vendendo verduras em uma avenida próxima, e já é conhecido por praticar abandono de animais, principalmente cães. Após o ocorrido, duas moradoras decidiram ir até a casa dele. No imóvel, encontraram a ex-companheira do homem, que informou que os dois estão separados e que a situação envolvendo animais era um dos principais problemas da relação.





No local, as moradoras se depararam com vários filhotes mantidos em um espaço improvisado dentro da própria sala da casa. Os animais estavam confinados em um pequeno cercado, em ambiente sujo, com fezes espalhadas e água imprópria para consumo. As condições foram consideradas inadequadas e revoltaram os vizinhos que acompanharam a situação.





De acordo com relatos, o homem costuma recolher animais abandonados ou deixados em sua porta e, em vez de providenciar cuidados adequados, acaba levando-os para outros locais, também configurando abandono. Apesar de ter sido identificado pelas imagens da câmera de segurança, ele não foi localizado.





Moradores cobram providências das autoridades e reforçam que abandonar animais é crime. Eles esperam que o suspeito seja identificado formalmente e responsabilizado, a fim de evitar novos casos e garantir proteção aos animais.









Como denunciar casos de abandono de cachorro e outros animais em Fortaleza





A população pode contribuir com investigações das forças de segurança sobre o acidente envolvendo o entregador, em Fortaleza, repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncias”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.



