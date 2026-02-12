SINE/IDT Sobral oferta 164 vagas de emprego nesta quinta-feira (12)

Trabalhadores que buscam uma oportunidade no mercado de trabalho já podem conferir as vagas disponíveis nesta quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026, no município de Sobral. Ao todo, estão sendo ofertadas 164 vagas de emprego, contemplando diversas áreas profissionais, além de oportunidades exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD).

As vagas abrangem setores como construção civil, comércio, serviços, indústria e área administrativa, ampliando as chances para profissionais com diferentes níveis de experiência e escolaridade.

✅ Vagas disponíveis

Agente de vendas de serviços — 07 vagas

Armador de estrutura de concreto — 20 vagas

Assessor de microcrédito — 01 vaga

Assistente administrativo — 01 vaga

Atendente de lojas — 01 vaga

Atendente de mesa — 01 vaga

Auxiliar administrativo — 03 vagas

Auxiliar contábil — 01 vaga

Auxiliar de cozinha — 01 vaga

Auxiliar de escrituração fiscal — 01 vaga

Auxiliar de limpeza — 02 vagas

Bobinador eletricista — 01 vaga

Camareira de hotel — 01 vaga

Carpinteiro — 25 vagas

Consultor de vendas — 01 vaga

Costureira em geral — 01 vaga

Cozinheiro de restaurante — 02 vagas

Cozinheiro do serviço doméstico — 01 vaga

Eletricista auxiliar — 01 vaga

Eletricista de instalações prediais — 01 vaga

Empregado doméstico nos serviços gerais — 01 vaga

Empregado doméstico arrumador — 01 vaga

Estoquista — 01 vaga

Garçom — 01 vaga

Impressor flexográfico — 01 vaga

Lubrificador de veículos automotores — 01 vaga

Marceneiro — 01 vaga

Mecânico de automóvel — 01 vaga

Montador de móveis de madeira — 01 vaga

Motofretista — 02 vagas

Motorista entregador — 01 vaga

Operador de caixa — 01 vaga

Pedreiro — 30 vagas

Pizzaiolo — 01 vaga

Representante comercial autônomo — 05 vagas

Salgadeiro — 01 vaga

Servente de obras — 31 vagas

Soldador — 01 vaga

Supervisor comercial — 02 vagas

Supervisor de vendas comercial — 01 vaga

Vendedor de comércio varejista — 01 vaga

Vendedor de serviços — 02 vagas

Vendedor porta a porta — 02 vagas

Vendedor pracista — 01 vaga

♿ Vagas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Auxiliar de linha de produção — 30 vagas

➡️ Total de vagas para PcD: 30

As oportunidades representam importante incentivo à geração de emprego e renda no município, contribuindo para o fortalecimento da economia local.

Os interessados devem procurar atendimento junto aos órgãos responsáveis pelo encaminhamento às vagas, apresentando documentos pessoais, currículo atualizado e, quando exigido, comprovação de experiência profissional.