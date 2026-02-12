SINE/IDT Sobral oferta 164 vagas de emprego nesta quinta-feira (12)

Trabalhadores que buscam uma oportunidade no mercado de trabalho já podem conferir as vagas disponíveis nesta quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026, no município de Sobral. Ao todo, estão sendo ofertadas 164 vagas de emprego, contemplando diversas áreas profissionais, além de oportunidades exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD).
As vagas abrangem setores como construção civil, comércio, serviços, indústria e área administrativa, ampliando as chances para profissionais com diferentes níveis de experiência e escolaridade.
✅ Vagas disponíveis
Agente de vendas de serviços — 07 vagas
Armador de estrutura de concreto — 20 vagas
Assessor de microcrédito — 01 vaga
Assistente administrativo — 01 vaga
Atendente de lojas — 01 vaga
Atendente de mesa — 01 vaga
Auxiliar administrativo — 03 vagas
Auxiliar contábil — 01 vaga
Auxiliar de cozinha — 01 vaga
Auxiliar de escrituração fiscal — 01 vaga
Auxiliar de limpeza — 02 vagas
Bobinador eletricista — 01 vaga
Camareira de hotel — 01 vaga
Carpinteiro — 25 vagas
Consultor de vendas — 01 vaga
Costureira em geral — 01 vaga
Cozinheiro de restaurante — 02 vagas
Cozinheiro do serviço doméstico — 01 vaga
Eletricista auxiliar — 01 vaga
Eletricista de instalações prediais — 01 vaga
Empregado doméstico nos serviços gerais — 01 vaga
Empregado doméstico arrumador — 01 vaga
Estoquista — 01 vaga
Garçom — 01 vaga
Impressor flexográfico — 01 vaga
Lubrificador de veículos automotores — 01 vaga
Marceneiro — 01 vaga
Mecânico de automóvel — 01 vaga
Montador de móveis de madeira — 01 vaga
Motofretista — 02 vagas
Motorista entregador — 01 vaga
Operador de caixa — 01 vaga
Pedreiro — 30 vagas
Pizzaiolo — 01 vaga
Representante comercial autônomo — 05 vagas
Salgadeiro — 01 vaga
Servente de obras — 31 vagas
Soldador — 01 vaga
Supervisor comercial — 02 vagas
Supervisor de vendas comercial — 01 vaga
Vendedor de comércio varejista — 01 vaga
Vendedor de serviços — 02 vagas
Vendedor porta a porta — 02 vagas
Vendedor pracista — 01 vaga
♿ Vagas para Pessoa com Deficiência (PcD)
Auxiliar de linha de produção — 30 vagas
➡️ Total de vagas para PcD: 30
As oportunidades representam importante incentivo à geração de emprego e renda no município, contribuindo para o fortalecimento da economia local.
Os interessados devem procurar atendimento junto aos órgãos responsáveis pelo encaminhamento às vagas, apresentando documentos pessoais, currículo atualizado e, quando exigido, comprovação de experiência profissional.
