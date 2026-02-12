Polícia Civil cumpre 11 mandados de busca e apreensão contra integrantes de grupo criminoso em Caucaia

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Caucaia, realizou, nesta quarta-feira (11), a 2ª fase da Operação Teia Clandestina, que resultou no cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão contra integrantes de um grupo criminoso. As ordens judiciais foram cumpridas em Caucaia, município pertencente à Área Integrada de Segurança Pública 12 (AIS 12) do estado.





A operação Teia Clandestina foi tomada após denúncias acerca da intensa atividade de traficância em um bairro localizado na região leste de Caucaia. Em diligências no local indicado, os agentes investigadores realizaram um flagrante inicial e constataram o crime. Em continuidade, as apurações da Polícia Civil se desdobraram na identificação de um grupo criminoso com envolvimento em crimes de tráfico de entorpecentes, organização criminosa e estelionato através de golpes virtuais.





Em posse das informações acerca da rede criminosa, equipes policiais efetuaram o cumprimento dos 11 mandados de busca e apreensão em imóveis situados em um condomínio privado de Caucaia. Ao todo, 19 endereços foram visitados, resultando na apreensão de aparelhos celulares, tablets e dinheiro em espécie. As diligências seguem para identificar e capturar outros integrantes do grupo.





Fonte: PC Ceará