EXCELENTE NOTÍCIA PARA A EDUCAÇÃO DE SOBRAL!

O prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues, anunciou em suas redes sociais uma grande conquista para os profissionais da educação do município: os professores da Rede Municipal de Ensino receberão, pelo segundo ano consecutivo, reajuste salarial acima do piso nacional da categoria.

Neste ano, o aumento será de 6%, reforçando o compromisso da gestão municipal com a valorização dos educadores.

Segundo o prefeito, a iniciativa reafirma o respeito e o reconhecimento ao trabalho desempenhado diariamente nas salas de aula. “Valorização e reconhecimento”, destacou Oscar Rodrigues na publicação.

O reajuste representa investimento direto na categoria e reconhecimento pelo papel fundamental dos professores na formação de crianças e adolescentes sobralenses. A medida também evidencia que a educação segue como prioridade estratégica da administração municipal, especialmente em um município que é referência nacional em qualidade de ensino.

Com ações concretas e foco em resultados, Dr. Oscar vem se consolidando como um dos melhores gestores do município de Sobral, fortalecendo políticas públicas e mantendo a educação como pilar central de sua administração.

Com o novo percentual, a Prefeitura de Sobral busca garantir melhores condições de trabalho aos docentes e dar continuidade aos avanços educacionais que vêm sendo registrados na rede municipal nos últimos anos.

📚 Educação valorizada é educação fortalecida!