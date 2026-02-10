CENAS FORTES! Cão é salvo após ataque de sucuri de 3 metros em quartel do Exército, no Pará; VEJA VÍDEO

Um cachorro atacado por uma sucuri de cerca de três metros, em Itaituba, no sudoeste do Pará, foi resgatado por militares do Exército. A cena foi registrada dentro da área do 53º Batalhão de Infantaria de Selva.





Para conseguir fazer a contenção, os militares arrastaram a sucuri até uma área asfaltada e, com a ajuda de três homens, conseguiram fazer com que o animal silvestre soltasse a presa.





Testemunhas relataram que, após o resgate, foram feitas manobras de reanimação no cachorro. Depois do susto, o animal se recuperou e passa bem.





Depois da ação, os militares acionaram órgãos ambientais, que fizeram a retirada da sucuri das dependências do batalhão. A cobra foi levada para uma área segura. Com informações do portal G1.





VEJA VÍDEO: