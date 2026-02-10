Lean: Santa Casa de Sobral se destaca nacionalmente com redução da superlotação na Emergência

A Santa Casa de Misericórdia de Sobral está entre os hospitais com melhores resultados no nono ciclo do projeto Lean nas Emergências, iniciado em 2024. O Ciclo 9 foi encerrado no final do mês de janeiro.





A iniciativa do Ministério da Saúde é executada por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi/SUS) e, na Santa Casa, foi realizada em parceria com o hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. O objetivo do projeto é reduzir a superlotação nos serviços de urgência e emergência de hospitais públicos e filantrópicos, por meio de uma metodologia que busca aprimorar a gestão, racionalizar recursos e otimizar espaços e insumos.





O principal indicador da metodologia Lean é o NEDOCS — sigla em inglês para National Emergency Department Overcrowding Scale (Escala de Superlotação do Departamento de Emergência), que mede o grau de superlotação do pronto-socorro e os riscos associados aos pacientes. Em menos de dois anos, a Santa Casa conseguiu reduzir o índice de superlotação de mais de 70% usado as ferramentas da metodologia Lean.





“O Lean é um projeto que busca organizar fluxos e implementar eficiência no giro de leitos dentro do hospital”, explica a diretora-geral da Santa Casa, Renata Morbeck. Ela destacou que, entre os hospitais participantes do nono ciclo em todo o país, a Santa Casa apresentava o segundo pior indicador inicial e, ao longo do projeto, alcançou os melhores resultados. “Com processos de reorganização interna por meio da metodologia Lean, conseguimos oferecer mais qualidade, segurança e dignidade aos nossos pacientes”, completa.





Renata Morbeck também ressaltou o empenho das equipes envolvidas. “Esse resultado só foi possível graças ao comprometimento de uma equipe inteira que acreditou no projeto. Nada disso acontece sem envolvimento, tempo e dedicação. Tornar-se um case de sucesso é gratificante, mas mais importante ainda é a certeza de que estamos oferecendo um atendimento cada vez mais seguro à população”, afirmou.





O gerente de Qualidade e Segurança da Santa Casa, Joaquim Ismael, explicou que índices inferiores a 200 indicam que o hospital consegue reorganizar processos para superar a superlotação. “Dentro do projeto Lean, o NEDOCS é o principal indicador, pois mensura o nível de superlotação em que o serviço de emergência se encontra. Conseguimos otimizar o giro de leitos e atuar com as equipes médicas, de enfermagem e multiprofissionais de forma mais corresponsável em relação à alta do paciente”, destacou.





Otimização de processos





A metodologia Lean tem como foco a identificação e eliminação de desperdícios, promovendo a otimização de processos e fluxos de atendimento, com ganhos diretos na eficiência e na qualidade da assistência prestada ao paciente.





Entre as principais ferramentas aplicadas estão os Huddles setoriais, realizados de forma presencial e online com as lideranças — reuniões curtas e periódicas para alinhamento de rotinas e aprimoramento dos fluxos de trabalho. Também foram estruturadas o Núcleo Interno de Regulação (NIR), responsável pelo gerenciamento dos fluxos de internação e pela melhor alocação de leitos e recursos hospitalares.





Além disso, foram implantadas ferramentas tecnológicas, como o kanban online, sistema visual que auxilia no gerenciamento de pacientes, bem como uma linha de cuidado específica para pacientes de traumato-ortopedia e a presença de um chefe médico para acompanhamento das rotinas do fluxo Lean.





O diretor técnico da Santa Casa de Sobral, Ueides Fechine, destacou a importância estratégica da iniciativa. “O Lean é uma metodologia que proporciona mais eficiência à gestão hospitalar. Com processos mais ágeis e organizados, conseguimos girar leitos com maior rapidez e melhorar o acesso dos pacientes, tornando o hospital mais resolutivo”, afirmou.



