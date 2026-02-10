Homem é preso com canetas emagrecedoras e documentos falsos no Vicente Pinzón

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) prendeu em flagrante, nesta terça-feira (10), um homem, de 28 anos, em posse de canetas emagrecedoras, documentos falsos, cartões em nome de terceiros e maquinetas de cartão. A ação ocorreu no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza.





Equipes do Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis (DPGV) e do Departamento de Polícia do Interior Sul (DPI-Sul) cumpriam um mandado de busca e apreensão em uma residência, quando localizaram dez canetas emagrecedoras, 31 cartões em nome de terceiros, documentos falsos e maquinetas de cartão.





Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido para a 15ª Delegacia de Polícia Civil da Capital, onde foi autuado em flagrante por crime contra a fé pública. Agora, ele está à disposição da Justiça. A PCCE segue investigando o envolvimento do homem em outros crimes.





Fonte: Cn7