Qual é o significado da nova placa de trânsito com um círculo vermelho e branco no centro?

As placas de trânsito existem para advertir, informar, ordenar e regular o comportamento de quem está ao volante. Por isso, cada sinalização tem uma função específica e conhecer os significados é essencial para manter a ordem e a segurança na via pública.





Nos últimos tempos, uma placa em especial tem chamado a atenção por ser “diferente” das mais conhecidas. Ela tem um círculo vermelho e branco no centro, mas, ao contrário de outras, não traz nenhum símbolo dentro.





Apesar de aparecer em outros países, é importante destacar um detalhe: essa placa não faz parte das sinalizações previstas nas documentações brasileiras e não existe nas estradas do Brasil.









O que significa a placa com círculo vermelho e branco no centro





A sinalização é chamada de R-100 e se destaca justamente por não conter nenhum ícone em seu interior. Mesmo assim, ela tem um recado bem direto para quem está dirigindo.





A finalidade da R-100 é indicar que a circulação de qualquer tipo

de veículo





é proibida na área onde ela está instalada. Ou seja, não se trata de restrição para um tipo específico: a proibição vale para todos.





Por isso, o desconhecimento ou a interpretação incorreta pode trazer consequências sérias para o bem-estar e a segurança do motorista. A orientação é que, ao se deparar com essa placa, o condutor pare e procure uma rota alternativa para seguir viagem.









Ela existe no Brasil? Por que chama tanto a atenção





Mesmo aparecendo em vídeos e imagens na internet, a placa não existe nas estradas brasileiras. Ela não integra as sinalizações previstas nas documentações do país.





Ainda assim, ela chama atenção exatamente por fugir do padrão de placas mais familiares. A ausência de um símbolo no centro costuma gerar dúvida imediata e leva motoristas a questionarem se é algo “novo”.





Na prática, o que fica é o alerta: ao ver sinalizações desconhecidas, o ideal é agir com prudência. Entender o significado ajuda a evitar decisões arriscadas e mantém o trânsito mais seguro.









Para que servem as placas e quais são os principais tipos





As placas de segurança viária podem ter diferentes significados, dependendo do que precisam comunicar. Elas existem para orientar o motorista de forma rápida e direta, principalmente em locais onde não dá tempo de “pensar demais”.





Entre os principais tipos, estão as placas informativas, que oferecem informações úteis sobre serviços, destinos e distâncias. Elas costumam aparecer onde é mais difícil obter esse tipo de informação por outros meios.





Também há as placas preventivas, que avisam sobre o que pode surgir adiante, como curva fechada, ponte estreita ou zonas escolares. E existem as placas regulamentares, que estabelecem proibições ou restrições e geralmente são circulares, com fundo branco e borda vermelha.





Com informações portal6