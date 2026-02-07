Elmano assina decreto que muda tratamento de policiais em inquéritos por mortes em intervenção

O governador Elmano de Freitas assinou, nesta sexta-feira (06), um decreto que muda a forma como policiais são tratados em inquéritos de lesão corporal ou morte decorrente de intervenção. A informação foi compartilhada pelo chefe do Executivo cearense, por meio de publicação nas redes sociais.





No comunicado, Elmano de Freitas informou que, com a mudança, o policial deixa de ser tratado automaticamente como "autor do crime" e passa a ser classificado como "interventor", enquanto a outra parte envolvida deixa de ser considerada "vítima" e passa à condição de "opositor", até que seja provado o contrário.





"Sempre defenderei a lei, mas não aceito que policiais que arriscam a vida para proteger o cidadão tenham o mesmo tratamento que bandidos, e nem que bandidos tenham o mesmo tratamento que vítimas, em situações que mostrem intervenção policial legítima no enfrentamento ao crime", destacou o chefe do Executivo cearense.



Fonte: CN7