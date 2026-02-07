Mulher mata marido e relata ter cozinhado o p3nis após descobrir consumo de filmes porn0s

A Polícia Civil do Acre investiga um caso de homicídio com desdobramentos extremos ocorrido em Acrelândia, no interior do estado. Uma mulher teve a prisão preventiva decretada pela Justiça após confessar ter matado o próprio marido, de 37 anos, e, segundo seu relato, praticado canibalismo ao cozinhar e consumir o órgão genital da vítima.





De acordo com a polícia, o homem estava desaparecido havia alguns dias quando seu corpo foi localizado em uma área próxima à casa onde o casal vivia. A princípio, a esposa forneceu informações contraditórias à polícia, o que levantou suspeitas e levou à intensificação das investigações. Em novo depoimento, a mulher admitiu o assassinato.





À polícia, ela afirmou ter agido por vingança após descobrir que o companheiro acessava conteúdos adultos em redes sociais. O relato incluiu detalhes considerados perturbadores pelos investigadores: segundo a suspeita, “movida pela curiosidade”, decidiu preparar o órgão genital do marido com feijão e ingeriu parte do alimento.





A Polícia Civil não informou se a mulher será submetida a avaliação psicológica. O inquérito segue em andamento, com a coleta de novas provas para esclarecer todas as circunstâncias do crime, que chocou moradores da cidade, que tem pouco mais de 15 mil habitantes. Após a conclusão, o caso será encaminhado ao Ministério Público.





Fonte: Folha do Estado