Falha em sistema afeta aplicativos de bancos e interrompe Pix neste sábado

Clientes de diversos bancos enfrentaram instabilidade nos aplicativos e dificuldades para realizar operações financeiras na manhã e no início da tarde deste sábado (7). As falhas afetaram serviços como transferências via Pix, pagamentos e acesso às contas, com normalização gradual a partir das 13h30.





De acordo com o site Downdetector, que monitora reclamações sobre serviços digitais, mais de 10 mil registros foram feitos envolvendo instituições como Itaú, Santander, Nubank, Banco do Brasil, Bradesco, Banco Inter, C6 Bank e PicPay. Usuários relataram erros de login, lentidão e indisponibilidade total dos aplicativos.





Ainda segundo o Downdetector, a origem do problema pode estar relacionada a uma falha na Amazon Web Services (AWS), que registrou mais de 134 reclamações nas últimas 24 horas. A AWS é a principal provedora de computação em nuvem utilizada por bancos e instituições de pagamento no Brasil, o que explicaria o impacto simultâneo em diferentes plataformas financeiras.





Nas redes sociais, clientes relataram frustração com a impossibilidade de concluir transações básicas, especialmente transferências via Pix, e criticaram a dependência dos sistemas bancários de serviços externos de tecnologia.





Até o início da tarde, a maioria dos aplicativos começou a apresentar melhora no funcionamento, embora alguns usuários ainda relatassem instabilidade pontual. As instituições financeiras e a AWS não haviam se manifestado oficialmente sobre o ocorrido até a última atualização.



