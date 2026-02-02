Prepare-se! Prefeitura de Sobral abre 200 vagas em concurso para a Guarda Municipal

O prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues, anunciou a abertura de 200 vagas para a Guarda Municipal, por meio de concurso público, como parte do plano estratégico de fortalecimento da segurança pública do município. A iniciativa tem como objetivo ampliar o efetivo da corporação, garantindo maior presença da guarda nas ruas e nos espaços públicos da cidade.





De acordo com o prefeito, o concurso representa não apenas uma grande oportunidade para quem deseja ingressar no serviço público, mas também um avanço significativo para Sobral, que segue investindo de forma responsável em políticas voltadas à proteção da população, à ordem urbana e à valorização do patrimônio público.





Oscar Rodrigues destacou ainda que a Guarda Municipal desempenha um papel essencial no apoio às ações de segurança, atuando de forma preventiva e colaborativa com outras forças, além de contribuir diretamente para a tranquilidade da população sobralense.





A gestão municipal informou que, em breve, serão divulgadas mais informações sobre o edital do concurso, incluindo datas, etapas do certame e requisitos exigidos aos candidatos.



