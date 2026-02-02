CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026

Prepare-se! Prefeitura de Sobral abre 200 vagas em concurso para a Guarda Municipal

segunda-feira, fevereiro 02, 2026  Nenhum comentário

O prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues, anunciou a abertura de 200 vagas para a Guarda Municipal, por meio de concurso público, como parte do plano estratégico de fortalecimento da segurança pública do município. A iniciativa tem como objetivo ampliar o efetivo da corporação, garantindo maior presença da guarda nas ruas e nos espaços públicos da cidade.

De acordo com o prefeito, o concurso representa não apenas uma grande oportunidade para quem deseja ingressar no serviço público, mas também um avanço significativo para Sobral, que segue investindo de forma responsável em políticas voltadas à proteção da população, à ordem urbana e à valorização do patrimônio público.

Oscar Rodrigues destacou ainda que a Guarda Municipal desempenha um papel essencial no apoio às ações de segurança, atuando de forma preventiva e colaborativa com outras forças, além de contribuir diretamente para a tranquilidade da população sobralense.

A gestão municipal informou que, em breve, serão divulgadas mais informações sobre o edital do concurso, incluindo datas, etapas do certame e requisitos exigidos aos candidatos.

👉 A expectativa é que o concurso fortaleça ainda mais a atuação da Guarda Municipal e represente um novo passo no compromisso da administração com uma Sobral mais segura e organizada.

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 